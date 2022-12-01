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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о возвращении из плена 50 российских военных

Минобороны: 50 российских военных вернулись из украинского плена
Среди освобожденных – 12 военных из Донецкой народной республики, восемь – из Луганской народной республики, сообщал ранее днем врио главы ДНР Денис Пушилин
Вид на здание Министерства обороны РФ
Вид на здание Министерства обороны РФ (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В результате обмена из украинского плена вернули 50 российских военнослужащих, говорится в сообщении Минобороны.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — говорится в сообщении.

Военным оказывают медицинскую и психологическую помощь, добавили в министерстве.

Об очередном обмене пленными с Украиной ранее 1 декабря заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, столько же военнослужащих ВСУ были переданы Киеву российской стороной. Среди россиян, которых вернули из плена, — 12 бойцов из ДНР и восемь — из Луганской народной республики.

Украинские власти об обмене пока не сообщали.

В течение ноября Москва и Киев регулярно сообщали об обмене военнопленными. 23 ноября состоялся обмен по формуле «35 на 36», 24 ноября — «50 на 50», 25 ноября — «9 на 9». Также о возвращении из украинского плена 23 человек 28 ноября рассказывал врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине пленные Минобороны
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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