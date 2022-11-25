Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о третьем за три дня обмене пленными с Украиной

Пушилин сообщил о третьем за три дня обмене пленными с Украиной

Сегодня обмен пленными проходит по формуле «9 на 9», утверждает Пушилин

Денис Пушилин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россия и Украина проводят обмен пленными по формуле «9 на 9», сообщил в своем Telegram врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Сегодня с Украиной проходит обмен по формуле «9 на 9». Среди освобожденных российских бойцов один из Донецкой народной республики», — указал он.

Это уже третий обмен за несколько дней. Накануне, 24 ноября, Пушилин сообщал об обмене между Киевом и Москвой по формуле «50 на 50». Возвращение в Россию 50 военных подтвердили в Минобороны, их доставят в Москву для лечения и реабилитации.

23 ноября в российском Минобороны говорили, что 35 российских военнослужащих, которым «грозила смертельная опасность», вернулись из украинского плена. В то же время глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев вернул 36 человек, в том числе 35 военных и одного гражданского.

Во время выступления по видеосвязи на саммите G20 (Украина туда не входит, ее пригласила поучаствовать Индонезия, которая проводила встречу в 2022 году) украинский президент Владимир Зеленский выступил за обмен пленными с Россией по формуле «всех на всех». «Мы не можем ждать, поэтому должны объединиться ради единой реалистической модели освобождения пленных — всех на всех», — сказал он (цитата по УНИАН).

Комментируя предложение Зеленского, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал за комментариями на эту тему в Минобороны. «Именно они определяют формат и осуществляют необходимые контакты для этого», — указывали в Кремле.