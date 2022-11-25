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Военная операция на Украине ,  
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Освобожденные из плена российские военные прилетели в Подмосковье. Видео

Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие прилетели в Подмосковье

Освобожденные из плена российские военные прилетели в Подмосковье. Видео
Video

Самолет с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился на аэродроме Чкаловский в Московской области, сообщили «Известия». Минобороны распространило видеокадры прибытия военных в Россию.

Корреспондент «России 24» уточнил в эфире телеканала, что борт привез в Россию 85 военных — тех, кого обменяли по формуле «50 на 50» и «35 на 35». После того, как освобожденные вышли из самолета, они сели в автобус, который отвезет их в Москву в медицинский центр. «Вскоре они получат отпуска и смогут поехать в родные регионы», — сообщил корреспондент телеканала.

Российская и украинская сторона сообщили об обмене пленными в формате «50 на 50» 24 ноября. Минобороны России заявило, что освобожденных доставят в Москву для лечения и реабилитации. Это был второй за два дня обмен пленными — ранее в Россию вернулись 35 человек, на Украину — 36 (35 военных и один гражданский).

После начала российской спецоперации на Украине стороны неоднократно сообщали об обмене военнопленными. В ноябре в общей сложности уже обменяли более 200 человек. 3 ноября обмен проходил по формуле «107 на 107», а неделей позже Киев и Москва вернули по 35 военных, рассказывал врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Теги
Военная операция на Украине плен военнопленные обмен пленными
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