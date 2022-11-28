Глава ЛНР Пасечник объявил о возвращении 23 человек из украинского плена

Пасечник объявил о возвращении 23 человек из украинского плена

По словам врио главы ЛНР, «уже через несколько часов» военнослужащие смогут встретиться со своими семьями. Однако когда состоялся обмен, он не уточнил. О нем пока не объявляла и украинская сторона

Леонид Пасечник (Фото: Александр Река / ТАСС)

Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник объявил о возвращении из украинского плена 23 человек, об этом он написал в телеграм-канале.

«Из украинского плена освобождены и возвращаются домой 23 защитника Луганщины! Уже через несколько часов бойцы смогут обнять своих родных и близких», — сообщил Пасечник.

Он призвал Международный комитет Красного Креста обратить внимание на «многочисленные свидетельства нарушения Украиной Женевских конвенций» и принудить Киев соблюдать принципы гуманности.

Пасечник не уточнил, когда именно прошел обмен. Украинская сторона пока не объявляла об обмене.

Последний раз Москва и Киев обменялись пленными 26 ноября. Тогда Минобороны России заявило о возвращении девяти военных. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев вернул девять военнослужащих и троих гражданских. Среди тех, кого обменяли, — участники обороны Мариуполя, Чернобыльской АЭС и острова Змеиный.

Минобороны также сообщало об обменах 23 и 24 ноября. В Россию за эти два дня вернулись 85 пленных, на Украине говорили об освобождении 85 военнослужащих и одного гражданского.