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Политика ,  
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Блинкен заявил о конкуренции между США и КНР и нежелании конфликта

Госсекретарь Бликен: США конкурируют с Китаем, но не хотят конфликта
Фото: Alexander F. Yuan / Getty Images
Фото: Alexander F. Yuan / Getty Images

Между США и Китаем напряженная конкуренция, но американская сторона не хочет конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции The Wall Street Journal, его слова приводятся на сайте Госдепа.

«Самое главное — убедиться, что мы ответственно относимся к отношениям. Мы в напряженной конкуренции, но не хотим доводить до конфликта», — сказал Блинкен.

Госсекретарь отметил, что Китаю и США стоит быть максимально прозрачными друг с другом «о том, что мы делаем и почему мы это делаем». Он подчеркнул, что это важно не только для их стран, но и для всего мира. Блинкен также добавил, что Китай и США десятилетиями «ответственно решали проблему Тайваня», и она была решена.

«В основе этого лежит понимание того, что разногласия между Тайванем и Пекином будут урегулированы мирным путем, в чем мы сильно заинтересованы — в безопасности и стабильности по ту сторону Тайваньского пролива», — подчеркнул Блинкен.

Отношения Китая и США обострились во второй половине июля после сообщений о том, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси посетит Тайвань, который Пекин считает своей территорией. После этого КНР неоднократно призывала руководство США отказаться от идеи визита, напоминая об обязательствах, которые налагает на Соединенные Штаты поддержка «одного Китая».

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В начале августа Пелоси прибыла на Тайвань. В рамках визита она встретилась с его руководством и посетила местный парламент. Визит также стал частью ее большого азиатского турне, хотя официально о нем не сообщалось. Сразу после прилета Пелоси Китай начал морские учения у берегов Тайваня и вызвал в МИД посла США. Ему был выражен протест, а США обвинили в преднамеренной провокации.

В конце ноября президент США Джо Байден посетил Пекин, где у него состоялась двусторонняя встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе встречи американский лидер заявил, что Вашингтон и Пекин вместе должны работать над решением глобальных проблем, таких как изменение климата, глобальная макроэкономическая нестабильность и др. Лидер Китая, в свою очередь, заявил, что мир ожидает улучшения отношений между двумя странами. Си Цзиньпин также назвал тайваньский вопрос красной линией в американо-китайских отношениях.

Теги
Китай Энтони Блинкен США Тайвань
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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