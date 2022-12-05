В Белом доме сочли, что потолок цен на нефть не окажет долгосрочного влияния на рынок

США сочли, что потолок цен на нефть не окажет влияния на мировые цены

Джон Кирби (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Потолок цен на российскую нефть, который начал действовать с 5 декабря, не окажет долгосрочного влияния на стоимость нефти на мировом рынке, заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает CNN.

По его словам, эта мера позволит странам «торговаться за более высокие скидки на российскую нефть», но в то же время она не была направлена на вытеснение топлива из России с рынка.

«Это не значит, что мы не можем вернуться и пересмотреть это, если нам понадобится», — сказал Кирби.

Потолок цен на нефть из России в размере $60 за баррель после продолжительных обсуждений одобрили страны G7 (США, Британия, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), Австралия и ЕС. Венгрия добилась исключения, она соблюдать ограничение не будет.

5 декабря также начало действовать европейское эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем. 5 февраля следующего года и потолок цен, и эмбарго должны распространиться на российские нефтепродукты.

Россия не раз предупреждала, что перестанет поставлять энергоресурсы в страны, которые введут лимит. По словам вице-премьера Александра Новака, Москва в случае применения таких ограничений будет переориентировать поставки на «рыночно ориентированных партнеров» или сокращать добычу.

Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что российская сторона не примет это ограничение. «Мы принимать этот потолок не будем, а каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро произведен, мы сообщим», — сказал он. Потолок цен на нефть он назвал «шагом к дестабилизации мировых энергетических рынков».