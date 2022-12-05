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Война санкций ,  
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США сочли, что потолок цен на нефть не окажет влияния на мировые цены

В Белом доме сочли, что потолок цен на нефть не окажет долгосрочного влияния на рынок
Джон Кирби
Джон Кирби (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Потолок цен на российскую нефть, который начал действовать с 5 декабря, не окажет долгосрочного влияния на стоимость нефти на мировом рынке, заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает CNN.

По его словам, эта мера позволит странам «торговаться за более высокие скидки на российскую нефть», но в то же время она не была направлена на вытеснение топлива из России с рынка.

«Это не значит, что мы не можем вернуться и пересмотреть это, если нам понадобится», — сказал Кирби.

Потолок цен на нефть из России в размере $60 за баррель после продолжительных обсуждений одобрили страны G7 (США, Британия, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), Австралия и ЕС. Венгрия добилась исключения, она соблюдать ограничение не будет.

5 декабря также начало действовать европейское эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем. 5 февраля следующего года и потолок цен, и эмбарго должны распространиться на российские нефтепродукты.

Россия не раз предупреждала, что перестанет поставлять энергоресурсы в страны, которые введут лимит. По словам вице-премьера Александра Новака, Москва в случае применения таких ограничений будет переориентировать поставки на «рыночно ориентированных партнеров» или сокращать добычу.

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Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что российская сторона не примет это ограничение. «Мы принимать этот потолок не будем, а каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро произведен, мы сообщим», — сказал он. Потолок цен на нефть он назвал «шагом к дестабилизации мировых энергетических рынков».

Теги
потолок цен на нефть США Джон Кирби Белый дом
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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