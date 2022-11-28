МИД Армении сообщил об ответе Баку на предложения по мирному договору

Ответ пришел накануне, обсуждения мирного договора между Арменией и Азербайджаном продолжатся, рассказал армянский министр иностранных дел

Арарат Мирзоян (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

Армения получила ответ Азербайджана на предложения по мирному соглашению. Об этом заявил глава армянского Министерства иностранных дел Арарат Мирзоян в интервью информагентству «Арменпресс».

«Как вы знаете, мы представили Азербайджану свои предложения по урегулированию отношений или проекту мирного договора и только накануне получили их ответы. Так что обсуждения продолжаются», — сказал министр. Деталей ответа азербайджанской стороны он не раскрыл.

Мирзоян также выразил надежду на скорейшее достижение консенсуса по этому вопросу. Он отметил, что важную роль в процессе переговоров могут сыграть посреднические усилия международных партнеров.

На просьбу прокомментировать заявление Баку о том, что армянская сторона отказалась от участия в трехсторонней встрече премьера Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Совета Евросоюза Шарля Мишеля, глава армянского МИД ответил, что «армянская сторона по-прежнему заинтересована в урегулировании отношений». Мирзоян подчеркнул, что Ереван готов «в приемлемые сроки» организовать встречу Пашиняна, Алиева и Мишеля при участии президента Франции Эмманюэля Макрона.

На прошлой неделе Алиев заявил, что его встреча с Пашиняном, запланированная на 7 декабря в Брюсселе, не состоится, поскольку армянский премьер согласен проводить переговоры только при условии участия французского президента.

7 ноября на встрече в Вашингтоне Армения передала Азербайджану армянские предложения по мирному договору. Как сообщал МИД Армении, главы министерств иностранных дел республик обменялись мнениями «об элементах потенциального мирного договора и констатировали, что есть ряд проблем, которые еще нуждаются в решении».

В начале октября в Праге состоялась трехсторонняя встреча президента Алиева, Пашиняна и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В Анкаре заявили, что Баку и Ереван достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора. По словам главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, речь идет, в частности, о признании территориальной целостности друг друга и демаркации границ.