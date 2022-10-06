Пашинян и Алиев вместе с Эрдоганом провели встречу в Праге
Премьер Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели трехстороннюю встречу на полях саммита Европейского политического сообщества, сообщает турецкий телеканал A Haber.
У Эрдогана также запланированы отдельные встречи с Пашиняном и Алиевым. Haber Anadolu также опубликовал видео, где политики общаются вчетвером, при участии французского президента Эмманюэля Макрона.
Газета Sabah со ссылкой на источники ранее сообщила, что Эрдоган и Пашинян обсудят нормализацию отношений Анкары и Еревана. В частности, отмечали они, Эрдоган намерен предложить Пашиняну проводить встречи спецпредставителей, назначенных для урегулирования двусторонних отношений, в Турции и Армении, а не в третьих странах.
Саммит Европейского политического сообщества проходит впервые параллельно с неформальным саммитом Евросоюза. На встречу приглашены 44 лидера стран, в том числе Турции, Украины, Косово.
Алиев и Пашинян ранее уже встречались в Европе, последняя встреча состоялась в конце августа. Они обсуждали подписание мирного договора.
В сентябре обстановка на границе Армении и Азербайджана снова ухудшилась, происходили обстрелы и боестолкновения. За неделю боев, по официальным данным, погибли 207 армян и 77 азербайджанцев.