Пашинян и Алиев вместе с Эрдоганом провели встречу в Праге

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Премьер Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели трехстороннюю встречу на полях саммита Европейского политического сообщества, сообщает турецкий телеканал A Haber.

У Эрдогана также запланированы отдельные встречи с Пашиняном и Алиевым. Haber Anadolu также опубликовал видео, где политики общаются вчетвером, при участии французского президента Эмманюэля Макрона.

Газета Sabah со ссылкой на источники ранее сообщила, что Эрдоган и Пашинян обсудят нормализацию отношений Анкары и Еревана. В частности, отмечали они, Эрдоган намерен предложить Пашиняну проводить встречи спецпредставителей, назначенных для урегулирования двусторонних отношений, в Турции и Армении, а не в третьих странах.

Саммит Европейского политического сообщества проходит впервые параллельно с неформальным саммитом Евросоюза. На встречу приглашены 44 лидера стран, в том числе Турции, Украины, Косово.

Алиев и Пашинян ранее уже встречались в Европе, последняя встреча состоялась в конце августа. Они обсуждали подписание мирного договора.

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