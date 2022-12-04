Кадыров заявил о задержании диверсантов в Херсонской области

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В Херсонской области задержали диверсантов, написал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Зачистка населенных пунктов Херсонской области от украинских преступных элементов идет полным ходом. <...> Задержаны диверсанты, которые планировали вести подрывную деятельность на освобожденных территориях», — заявил Кадыров.

По его словам, командование российских спецподразделений получило от задержанных информацию, которую можно использовать против украинских войск.

Кроме того, российские силы изъяли десятки единиц оружия, включая гранатометы и взрывчатку, заявил Кадыров.

21 ноября о ликвидации в Херсонской области диверсионно-разведывательной группы ВСУ сообщило Минобороны России. Украинские военнослужащие пытались переправиться на катере на левый берег реки Днепр, добавили в ведомстве.

Левый берег Днепра в Херсонской области находится под контролем России, а правый, где расположен Херсон, теперь контролирует Украина. 11 ноября по приказу министра обороны Сергея Шойгу российские войска отвели с правого берега. Два моста, которые соединяли берега Днепра, — Антоновский и в районе Каховской ГЭС — взорвали.