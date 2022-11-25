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Военная операция на Украине ,  
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Рогов заявил об уничтожении 40 диверсантов в Запорожской области

Рогов: около 40 солдат ВСУ и несколько единиц техники уничтожены в Запорожской области
Владимир Рогов
Владимир Рогов (Фото: РИА Новости)

Около 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины и несколько единиц легкой техники были уничтожены в Пологовском районе Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Была попытка сунуться диверсионно-разведывательной группы, она уничтожена полностью. Можно сказать, что ДРГ и штурмовая группа, все вместе. У них было несколько пикапов уничтожено, бронеавтомобили, порядка 40 человек безвозвратных потерь», — уточнил он.

23 ноября он сообщил об уничтожении украинской техники на позициях, с которых обстреливались Энергодар и Запорожская атомная электростанция.

Ранее Рогов говорил, что Украина намерена активизировать боевые действия и предпринять попытку широкомасштабного наступления в Запорожской области во второй половине ноября или декабре. По его словам, Запорожье готово отразить военное наступление. «Возведена надежная линия обороны. Боевой дух и возможности дать отпор противнику у нашей армии есть», — сообщал он.

С середины октября в Запорожской области, а также в ЛНР, ДНР и Херсонской области действует военное положение.

Теги
Владимир Рогов Запорожье ВСУ
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