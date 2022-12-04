В Турции при взрыве в жилом доме пострадали шесть человек

В Турции при взрыве в жилом доме пострадали шесть человек

Video

В районе Акчакале города Шанлыурфа на юго-востоке Турции произошел взрыв на первом этаже жилого здания, пострадали шесть человек, опасности для жизни их травмы не представляют, говорится в заявлении канцелярии губернатора, на которое ссылается Sabah.

По данным районной администрации, взрыв произошел из-за отопительного котла. Расследование продолжается.

Как пишет газета, взрыв произошел в ювелирном магазине на первом этаже жилого дома. Пострадавшие — шесть человек, находившихся в квартире над магазином, их доставили в больницу. Из-за произошедшего три торговые точки по соседству получили повреждения. Разбросанные в результате взрыва драгоценности собрали и передали владельцу магазина.

13 ноября в Стамбуле произошел взрыв на популярной туристической улице Истикляль. Погибли шесть человек, минимум 81 человек пострадал, в их числе трое россиян. Генеральная прокуратура Стамбула квалифицировала взрыв как теракт.

По подозрению в причастности к преступлению задержали 50 человек, включая гражданку Сирии Алам Аль-Башир — власти считают, что именно она оставила бомбу на улице Истикляль и совершила ее подрыв. Полиция утверждает, что Аль-Башир связана с РПК. Сама «Рабочая партия Курдистана» причастность к теракту отрицает, подчеркивая, что не нападает на гражданских лиц.

В МВД страны пришли к выводу, что указания совершить этот теракт, а также произошедший 27 сентября в Мерсине, где в перестрелке при попытке задержания пытавшихся проникнуть в здание полиции террористов из РПК погиб полицейский, пришли из сирийского города Манбиджа.

20 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ о проведении операции «Коготь-меч» против «Рабочей партии Курдистана» на севере Сирии и Ирака.