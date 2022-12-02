Власти Турции сообщили о взрыве в трюмном резервуаре на заводе по приему судовых отходов — отработанного масла. Пожар удалось ликвидировать, информации о пострадавших нет

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В турецком порту Самсун прогремел взрыв, после чего начался пожар, сообщает Haberturk.

Согласно сообщению, на место происшествия выехали пожарные бригады. Возгорание удалось ликвидировать.

Главное морское управление Министерства транспорта и инфраструктуры Турции заявило о начале расследования взрыва резервуара для отработанного масла в порту Самсун.

«В порту Самсун по неизвестной причине произошел взрыв в трюмном резервуаре на заводе по приему судовых отходов, пожар был потушен пожарными. В связи с инцидентом было начато административное расследование», — говорится в сообщении главка.

В результате происшествия, по последним данным, никто не пострадал.

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