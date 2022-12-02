Кулеба заявил, что уже три посольства Украины получили письма с угрозами

Сразу три украинских посольства получили письма с угрозами, все конверты были пропитаны красной жидкостью. Об этом во время телемарофона сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Уже не два, а три. <...> Не буду пока комментировать, мы скоро выйдем с официальной позицией на эту тему. Скажем так: внутри этих конвертов — символичная угроза, переданная Украине. Могу только сказать, что все конверты в момент их получения были пропитаны красной жидкостью» — сказал он. Ранее Кулеба говорил, что письма с угрозами пришли в два посольства.

Дипломат не назвал посольства, в которые пришли письма. При этом Кулеба уточнил, что в письмах не было взрывчатки.

Днем 30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. Взрывчатка находилась в отправлении, адресованном послу Сергею Погорельцеву. По его словам, секретарь передала посылку коменданту посольства, который среди прочего отвечает за охрану. У последнего возникли подозрения, поскольку внутри пакета оказалась коробка, поэтому он вышел с ней на улицу, чтобы при открытии никого не было рядом. «А как только открыл, услышал, что там что-то щелкнуло, моментально ее отбросил и уже тогда услышал взрыв», — рассказал дипломат.

Кулеба призвал Мадрид принять срочные меры для расследования «нападения на украинскую дипмиссию». Испанские власти планируют расследовать произошедшее как теракт, писала EFE со ссылкой на источники. Российское посольство в Испании после инцидента осудило «любые угрозы и террористические акты, особенно против дипломатических представительств».

1 декабря посылку со взрывчаткой перехватили в посольстве США в Мадриде. Издание El Mundo писало, что посылки с «зажигательными устройствами» пришли, помимо посольства США, премьеру Испании Педро Санчесу, а также в Минобороны страны и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Таким образом, общее число посылок со взрывчаткой достигло шести.