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В США призвали говориться к вторжению Китая на Тайвань в этом году

Главноком ВМС США Гилдей призвал готовиться к вторжению Китая на Тайвань уже в этом году

Соединенные Штаты должны быть готовы отреагировать на потенциальное вторжение китайской армии в Тайвань уже в этом году. Об этом в интервью Financial Times заявил главнокомандующий ВМС США адмирал Майкл Гилдей.

«Это [начало вторжения] может произойти в 2022 году или теоретически в 2023 году. Я не могу этого исключить. Я вовсе не хочу быть паникером, говоря это. Просто мы не можем закрыть на это глаза», — сказал Гилдей.

Свои опасения адмирал аргументировал тем, что «Пекин выполняет каждое свое обещание», процитировав заявление лидера КНР Си Цзиньпина о намерении поставить точку в тайваньском вопросе.

В 1949 году на Тайвань после поражения в гражданской войне с коммунистами эвакуировалась администрация Китайской Республики и правящей партии Гоминьдан, которая не признала законность коммунистического правительства КНР. Пекин в свою очередь не признает суверенитет Тайваня и считает его одной из китайских провинций.

На церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая 16 октября Си Цзиньпин заявил, что Пекин будет противостоять сепаратизму на Тайване и вмешательству в дела острова внешних сил. По словам лидера республики, китайское руководство стремится к «мирному воссоединению» с Тайванем, но не исключает применения силы.

Си Цзиньпин также подчеркнул необходимость превратить Народно-освободительную армию Китая в армию «мирового класса» к 2027 году — по данным ЦРУ, к этой дате Пекин поручил военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем.

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В канцелярии президента Тайваня после этого заявили, что островное государство не откажется от своего суверенитета и не пойдет на компромиссы по вопросам свободы и демократии.

Теги
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