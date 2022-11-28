WSJ узнала об опасениях США дефицита оружия для Тайваня из-за Украины

Число вооружений, поставляемых на Украину, в настоящее время не соответствует долгосрочным требованиям стратегии США по вооружению Тайваня, пишет издание

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Власти США опасаются, что не смогут снабжать Тайвань всем необходимым оружием из-за того, что большая часть военной помощи направлена на Украину, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в конгрессе и правительстве США.

По данным издания, Вашингтон отстает в поставках вооружений Тайваню почти на $19 млрд.

По словам источников, число вооружений, поставляемых на Украину, в настоящее время не соответствует долгосрочным требованиям стратегии США по вооружению Тайваня.

Остров до сих пор не получил от США 208 противотанковых комплексов Javelin и 215 противовоздушных ракетных комплексов Stinger, заказ на которые поступил в декабре 2015 года, отмечает WSJ.

«Вызванные пандемией проблемы с цепями поставок сократили производство многих систем и они сталкивались со сложностями в выполнении заказов еще до того, как операция России на Украине увеличило спрос», — пишет издание.

Телеканал NBC в октябре сообщил, что члены конгресса США собираются до начала 2023 года принять закон о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере $50 млрд. Этой суммы будет достаточно, чтобы «убедиться, что Украина сможет пережить следующий год», заявил телеканалу сенатор-республиканец.

По данным NBC, конгресс США с начала российской военной операции выделил Украине около $65 млрд.

18 ноября республиканцы из числа членов палаты представителей конгресса США внесли законопроект об аудите средств, выделяемых на поддержку Украины. Парламентарии потребовали, чтобы все документы и обсуждения о выделении средств Украине согласовывались заранее.

Москва не раз критиковала оказание военной помощи Украине, в том числе поставки вооружений западными странами. Президент Владимир Путин указывал, что таким образом Запад намерен «как можно дальше затянуть» конфликт. При этом он подчеркнул, что Россия все равно достигнет своих целей спецоперации.