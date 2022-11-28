WSJ узнала об опасениях США дефицита оружия для Тайваня из-за Украины

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 62,88 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 60,48 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Российский интерьерный и мебельный дизайн: 10 отечественных брендов РБК Стиль и МНИИД, 07:33
Сможет ли Роналду отомстить уругвайцам за вылет с ЧМ-2018. Интриги дня Спорт, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:16
Эксперты описали новые схемы выплаты зарплат сотрудникам за рубежом Экономика, 07:00
Особый контроль: как оградить начинающих водителей от нарушений Партнерский проект, 06:59
На складе торгового комплекса в центре Омска произошел пожар Общество, 06:49
В США заявили о поиске страны для выдачи виз иммигрантов россиянам Политика, 06:45
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
WSJ узнала об опасениях США дефицита оружия для Тайваня из-за Украины Политика, 06:32
«РИА Новости» узнало о ликвидации наблюдательного пункта ВСУ в Запорожье Политика, 06:05
Будущее за электрокарами: при чем здесь Россия РБК и Норникель, 06:03
Россияне стали реже вывозить собак и кошек за границу Общество, 06:00
Цена нефти Brent опустилась ниже $82 за баррель впервые с начала января Экономика, 05:54
В Брюсселе из-за беспорядков после победы Марокко задержали 10 человек Общество, 05:19
Би-би-си сообщила об избиении своего корреспондента в Шанхае Общество, 05:19
Военная операция на Украине ,  
0 

WSJ узнала об опасениях США дефицита оружия для Тайваня из-за Украины

WSJ: США опасаются дефицита оружия для Тайваня на фоне поддержки Украины
Число вооружений, поставляемых на Украину, в настоящее время не соответствует долгосрочным требованиям стратегии США по вооружению Тайваня, пишет издание
Фото: POOL New / Reuters
Фото: POOL New / Reuters

Власти США опасаются, что не смогут снабжать Тайвань всем необходимым оружием из-за того, что большая часть военной помощи направлена на Украину, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в конгрессе и правительстве США.

По данным издания, Вашингтон отстает в поставках вооружений Тайваню почти на $19 млрд.

По словам источников, число вооружений, поставляемых на Украину, в настоящее время не соответствует долгосрочным требованиям стратегии США по вооружению Тайваня.

Остров до сих пор не получил от США 208 противотанковых комплексов Javelin и 215 противовоздушных ракетных комплексов Stinger, заказ на которые поступил в декабре 2015 года, отмечает WSJ.

«Вызванные пандемией проблемы с цепями поставок сократили производство многих систем и они сталкивались со сложностями в выполнении заказов еще до того, как операция России на Украине увеличило спрос», — пишет издание.

Телеканал NBC в октябре сообщил, что члены конгресса США собираются до начала 2023 года принять закон о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере $50 млрд. Этой суммы будет достаточно, чтобы «убедиться, что Украина сможет пережить следующий год», заявил телеканалу сенатор-республиканец.

Читайте на РБК Pro
Грядет передел мирового авторынка. Кто сойдет с дистанции — The Economist
Как эмбарго на российскую нефть отразится на курсе рубля
Как стартапы лечат депрессию и выгорание с помощью нейроинтерфейса
На рынке труда закончилась «старая нормальность». Подводим итоги-2022

По данным NBC, конгресс США с начала российской военной операции выделил Украине около $65 млрд.

18 ноября республиканцы из числа членов палаты представителей конгресса США внесли законопроект об аудите средств, выделяемых на поддержку Украины. Парламентарии потребовали, чтобы все документы и обсуждения о выделении средств Украине согласовывались заранее.

Москва не раз критиковала оказание военной помощи Украине, в том числе поставки вооружений западными странами. Президент Владимир Путин указывал, что таким образом Запад намерен «как можно дальше затянуть» конфликт. При этом он подчеркнул, что Россия все равно достигнет своих целей спецоперации.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
США Тайвань Украина оружие
Материалы по теме
Тайвань зафиксировал приближение восьми самолетов и четырех кораблей КНР
Политика
Министры обороны США и Китая обсудили конфликт на Украине и Тайвань
Политика
FT узнала о плане Тайваня потратить $1,6 млрд на дроны для защиты от КНР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter