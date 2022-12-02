Минфин ФРГ раскритиковал Минобороны за просьбу о деньгах на боеприпасы

Кристиан Линднер (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Минфин ФРГ отказал главе Министерства обороны Кристин Ламберхт в деньгах для закупки боеприпасов, раскритиковав ее деятельность. Об этом сообщает Politico.

Ламберхт во вторник написала в ведомство с просьбой «срочно предоставить значительные бюджетные средства» на покупку боеприпасов. Минфин отказал в финансировании. Ответное письмо от имени министра финансов Кристиана Линднера, с которым ознакомилась Politico, отправил госсекретарь финансов Штеффен Зебиш.

В документе отмечается, что Ламбрехт не упоминала о необходимости в боеприпасах на дебатах на тему бюджета в бундестаге. «Медлительность [в вопросе обеспечения] доступности боеприпасов и оборудования» вызвана, по мнению Зебиша, не недостатком бюджетных средств, а «сложными, частично непрозрачными и непоследовательными процессами планирования и бюрократией при оформлении заказов». Ламбрехт должна сделать собственную работу, прежде чем просить о финансовой помощи, считают в Минфине.

В августе глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о нехватке оружия в запасах бундесвера. Немецкая промышленность была вынуждена специально производить оружие для передачи Украине, отметила министр. В ноябре глава немецкого Минобороны признала, что Германии сложно откликаться на просьбы третьих стран о поставке вооружения из-за обязательств перед НАТО.

1 декабря дефицит боеприпасов подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, предыдущие правительства взяли неверный курс по обеспечению армии. При этом Шольц поддержал Ламбрехт, сказав, что она «очень заинтересована в устранении этого пробела».

В октябре издание Business Insider написало со ссылкой на источники среди официальных лиц бундестага и представителей военной промышленности, что в случае начала войны боеприпасов немецкой армии хватило бы лишь два дня. По данным издания, Германии предстоит дополнительно потратить €20 млрд только на закупку боеприпасов, при этом складов для них не хватает.

Германия отправляет различное вооружение на Украину: реактивные системы залпового огня MARS-II, боеприпасы к ним, пулеметы, гаубицы. Российские власти осуждают поставки оружия Киеву и заявляют, что такие действия затягивают конфликт.