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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Шольц признал дефицит боеприпасов в Бундесвере

Шольц: вооруженные силы Германии испытывают дефицит боеприпасов

Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) находятся в непростой ситуации, а именно испытывают дефицит боеприпасов. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По словам Шольца, последние несколько десятилетий немецкое правительство взяло неверный курс по обеспечению армии боеприпасами. «Это то, что мы сейчас очень четко осознаем, насколько важно иметь возможность обеспечивать там постоянное пополнение запасов, не только из-за войны на Украине, но и потому, что мы также смотрим на наши собственные цифры», — сказал он.

При этом Шольц отметил, что министр обороны Германии Кристине Ламбрехт «очень заинтересована в устранении этого пробела».

Немецкие власти не в первый раз говорят о дефиците запасов вооружения. В августе об этом сообщила  глава МИД Германии Анналена Бербок. Немецкая промышленность в этих условиях была вынуждена специально производить оружие для Украины, отметила глава МИД. Бербок уверена, что осенью Украине необходимо поставить дополнительное вооружение и быть готовыми, что вооруженный конфликт не закончится в этом году.

В ноябре глава немецкого Минобороны признала, что Германии сложно откликаться на просьбы третьих стран о поставке вооружения из-за обязательств перед НАТО. При этом Ламбрехт подчеркнула, что Берлин продолжит оказывать помощь Украине.

В октябре издание Business Insider написала со ссылкой на источники среди официальных лиц бундестага и представителей военной промышленности, что в случае начала боевых действий немецкая армия сможет воевать всего лишь два дня. По данным издания, Германии предстоит дополнительно потратить только на закупку боеприпасов €20 млрд, при этом складов не хватает, из-за чего в этом вопросе предстоит принять «много усилий».

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Business Insider отмечает, что по правилам НАТО страны-участницы обязаны иметь объем боеприпасов на 30 дней боевых действий.

Теги
Германия НАТО боеприпасы Йенс Столтенберг Олаф Шольц
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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