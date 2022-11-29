Депутат бундестага объяснил, почему Шольц не стал передавать Киеву танки
Канцлер Германии Олаф Шольц не стал отправлять танки на Украину, потому что это может быть воспринято Россией как провокация, заявил депутат бундестага от партии ХДС, полковник Генштаба бундесвера в отставке Родерих Кизеветтер в интервью ntv.de.
«На мой взгляд, канцлера встревожило российское представление о том, что использование немецких танков против российских войск будет провокацией», — сказал Кизеветтер.
Берлин отправляет на Украину различное вооружение: реактивные системы залпового огня Mars, боеприпасы к ним, пулеметы, гаубицы. Киев же неоднократно призывал Германию предоставить танки.
В начале сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль просил у Берлина новейшие танки Leopard 2, однако Шольц не дал согласия на это, писала Die Welt со ссылкой на источники в украинском правительстве. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт объясняла, что ФРГ пока не будет отправлять на Украину боевые танки западного образца, так как не хочет действовать в одиночку, без согласия западных партнеров. По мнению Кизеветтера, это надуманные опасения: Испания и другие страны «давно неофициально обсуждали с Германией поставки танков».
Сам Шольц в середине сентября, объясняя отказ поставлять на Украину танки, заявил, что Германия не желает доводить конфликт до войны между Россией и НАТО. «Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким образом, чтобы не обострять ситуацию до войны между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой», — сказал он.
Российская сторона неоднократно критиковала поставки Украине западного оружия, но указывала, что военная помощь Киеву не помешает ей достичь целей спецоперации.