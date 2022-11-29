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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Депутат бундестага объяснил, почему Шольц не стал передавать Киеву танки

Депутат бундестага Кизеветтер: Шольц не стал передавать Украине танки из-за позиции России
Фото: Alexander Koerner / Getty Images
Фото: Alexander Koerner / Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц не стал отправлять танки на Украину, потому что это может быть воспринято Россией как провокация, заявил депутат бундестага от партии ХДС, полковник Генштаба бундесвера в отставке Родерих Кизеветтер в интервью ntv.de.

«На мой взгляд, канцлера встревожило российское представление о том, что использование немецких танков против российских войск будет провокацией», — сказал Кизеветтер.

Берлин отправляет на Украину различное вооружение: реактивные системы залпового огня Mars, боеприпасы к ним, пулеметы, гаубицы. Киев же неоднократно призывал Германию предоставить танки.

В начале сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль просил у Берлина новейшие танки Leopard 2, однако Шольц не дал согласия на это, писала Die Welt со ссылкой на источники в украинском правительстве. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт объясняла, что ФРГ пока не будет отправлять на Украину боевые танки западного образца, так как не хочет действовать в одиночку, без согласия западных партнеров. По мнению Кизеветтера, это надуманные опасения: Испания и другие страны «давно неофициально обсуждали с Германией поставки танков».

Сам Шольц в середине сентября, объясняя отказ поставлять на Украину танки, заявил, что Германия не желает доводить конфликт до войны между Россией и НАТО. «Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким образом, чтобы не обострять ситуацию до войны между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой», — сказал он.

Российская сторона неоднократно критиковала поставки Украине западного оружия, но указывала, что военная помощь Киеву не помешает ей достичь целей спецоперации.

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Германия Олаф Шольц Украина танки военные поставки Военная операция на Украине

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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