В ФРГ заявили, что достигли границ в поставках оружия третьим странам

Германии сложно откликаться на просьбы третьих стран о поставке вооружения из-за обязательств перед НАТО. Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт, передает ТАСС.

«Мы сейчас находимся на абсолютной границе в плане того, что мы можем отдать. Мы хотим быть в состоянии обеспечивать оборону страны и НАТО», — заявила Ламбрехт (цитата по ТАСС).

Министр обороны подчеркнула, что Берлин продолжит оказывать Киеву помощь. Она напомнила об уже обещанных и осуществленных поставках оружия, а также о размещении украинских беженцев на территории ФРГ и гуманитарной и финансовой помощи Украине.

В сентябре Ламбрехт говорила о том, что Германия подошла к пределу возможностей в поставках вооружений. Она уточняла, что ФРГ не перестанет поддерживать Украину, оставаясь гарантированно надежным партнером по НАТО. В этом же месяце Германия отправила Украине еще шесть зенитных самоходных установок Gepard, доведя их общее количество до 30.

В октябре глава МИД Германии Анналена Бербок и Ламбрехт обратились к министру финансов Кристиану Линднеру с требованием выделить в 2023 году €2,2 млрд на военную поддержку Украине вместо запланированных €697 млн. В письме они подчеркнули, что с таким бюджетом Берлин может «конкретно и наглядно взять на себя ответственность, которую от нас ожидают международные партнеры».

В августе канцлер Германии Олаф Шольц заявлял об отправке на Украину вооружений, которое пока не стоит на вооружении немецких военнослужащих. Он подчеркнул, что некоторые из систем настолько новые, что их было произведено очень мало. Ранее Шольц говорил, что Германия исчерпала свои запасы по поставкам оружия, в связи с чем обратилась к производителям вооружения с запросом, насколько быстро они смогут произвести новое оружие для Украины.