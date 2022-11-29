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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Премьер Польши заявил, что обещанные Германией Patriot не отдадут Украине

Премьер-министр Польши: Варшава не отдаст Украине ЗРК Patriot, которые передаст Германия
ЗРК &laquo;Patriot&raquo; &nbsp;
ЗРК «Patriot»   (Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look Press)

Польша не собирается отдавать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом сообщил Salon24 со ссылкой на заявление премьер-министра республики Матеуша Моравецкого на брифинге с журналистами.

«Patriot, которые приедут к нам, будут защищать польское небо», — отметил он.

Премьер-министр добавил, что защита украинского неба принципиальна, но это надо обсуждать с немецкими партнерами. «Я бы все же хотел, чтобы Patriot были размещены в западной части Украины. Тогда они будут защищать нашу восточную часть Польши», — уточнил Моравецкий.

Германия предложила Польше помощь в усилении обороны страны и пообещала передать дополнительные истребители Eurofighter и американские системы ПВО Patriot после того, как 15 ноября в польском селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упала ракета. Варшава предложение приняла и сообщила о планах разместить установки на границе с Украиной.

Однако 24 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что предложил Германии передать Украине обещанные ранее Варшаве установки ЗРК Patriot. Министр предложил разместить установки на западной границе Украины, чтобы защитить страну от дальнейших отключений электроэнергии в результате российских ударов и повысить безопасность на польской восточной границе.

Теги
Польша Patriot Германия поставки вооружений Военная операция на Украине
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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