Саакашвили призвал не спекулировать на тему его возможного отравления

Экс-президент Грузии признал, что состояние его здоровья ухудшается, но указал, что данный вопрос не следует политизировать. Ранее мать Саакашвили сообщила о найденных в его организме следах тяжелых металлов, в том числе ртути

Михаил Саакашвили (Фото: Ираклий Геденидзе / ТАСС)

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал не спекулировать темой своего возможного отравления тяжелыми металлами, но признал, что состояние его здоровья ухудшается.

«Хочу заявить, что никогда не говорил ни одному из своих адвокатов, что имею подозрение на отравление. Спекуляции на эту тему неуместны», — написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской).

По словам Саакашвили, в последние два месяца состояние его здоровья ухудшается, но врачи клиники Vivamedi прикладывают усилия, чтобы помочь ему. «Важно довериться специалистам, а излишнее политизирование этого вопроса не нужно», — добавил он.

В середине ноября адвокаты Саакашвили сообщили об ухудшении состояния политика, в том числе о том, что него атрофирована правая рука. До этого сторона защиты говорила, что врачи подозревают у Саакашвили более 35 заболеваний, включая деменцию и туберкулез.

Мать политика Гиули Аласания со ссылкой на результаты медицинского заключения рассказала, что в организме Саакашвили нашли следы тяжелых металлов, в том числе ртути, бария и таллия.

Адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани со ссылкой на медицинское заключение, подготовленное иностранными специалистами, заявил, что его подзащитного отравили. В Тбилиси у здания правительства прошли протесты, в ходе которых сторонники Саакашвили потребовали отправить его на лечение за границу.

Национальный центр судебно-медицинской экспертизы «Самхараули» проверит возможное отравление Саакашвили, находящегося в СИЗО по просьбе Минюста Грузии.

Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 год. В 2015–2016 годах, получив украинское гражданство, он возглавлял администрацию Одесской области. В Грузии против него возбуждены уголовные дела, в том числе о растрате, злоупотреблении полномочиями и избиении парламентария.

Он вернулся в Грузию в 2021 году перед муниципальными выборами и призвал граждан выходить на протесты. Политика задержали, отправили в СИЗО и предъявили еще одно обвинение в незаконном пересечении границы.