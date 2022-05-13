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Лавров заявил о позиции Украины по внеблоковому и безъядерному статусу

Лавров: Украина говорит о готовности к безъядерному статусу вопреки словам Зеленского
Лавров напомнил о словах Зеленского на Мюнхенской конференции, когда тот допустил признание недействительным Будапештского меморандума. Российская сторона ранее называла эти слова «перевернувшими всю историю»

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В ходе прямых контактов делегаций России и Украины Киев публично заявляет, что готов обрести внеблоковый и безъядерный статус, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания глав внешнеполитических ведомств СНГ.

«Действительно, украинские коллеги публично заявляют о том, что они готовы обрести внеблоковый статус, безъядерный статус вопреки тому, что президент Зеленский упоминал на Мюнхенской конференции», — сказал министр.

Он подчеркнул, что Украина готова объявить о нейтральном внеблоковом статусе при получении гарантий за пределами НАТО и за пределами других военно-политических блоков.

«Но при этом они стараются всячески акцентировать свое стремление стать членом Европейского союза», — добавил глава МИДа.

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19 февраля Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Украина может признать недействительным Будапештский меморандум, который предусматривает гарантии безопасности для Украины в обмен на ее отказ от ядерного вооружения.

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Официальный представитель МИДа Мария Захарова уже после начала спецоперации на Украине указала, что эта фраза «перевернула вообще всю историю». Она также сочла появление у Украины ядерного оружия «золотой мечтой» США. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал это заявление Зеленского ошибкой и указал, что оно стало «реальной проблемой глобальной безопасности для всего мира».

Лавров назвал целью переговоров с Украиной ее нейтральный статус
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Сергей Лавров

После первого дня спецоперации Зеленский заявил, что его страна «не боится говорить» с Россией о гарантиях безопасности и нейтральном статусе. В Кремле тогда назвали это заявление новым, первый раунд переговоров с Украиной о нейтралитете и гарантиях безопасности состоялся 27 февраля.

С тех пор прошло несколько очных раундов, однако на протяжении апреля российская сторона отмечала, что обсуждения идут медленно и вяло. Лавров указал, что переговоры направлены на обеспечение нейтрального статуса Украины.

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