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Военная операция на Украине ,  
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Экс-глава ЦРУ заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами

Экс-глава ЦРУ Петреус: украинский конфликт завершится путем переговоров
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Кризис на Украине закончится путем переговоров, заявил в интервью немецкой газете Tagesspiegel бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Петреус. При этом ни президент России Владимир Путин, ни президент Украины Владимир Зеленский сейчас не готовы начать переговорный процесс, считает Петреус.

По его мнению, в конечном счете Украине удастся добиться выплат на восстановление страны и гарантий безопасности: свою роль сыграют потери России в ходе спецоперации.

«В какой-то момент, вероятно через несколько месяцев или даже лет, российские потери и затраты на операцию на Украине (включая экономические, финансовые и персональные санкции, а также запреты на экспорт) станут непомерно высокими, как размещение советских войск в Афганистане», — сказал Петреус.

И когда это произойдет, лидеры США, Евросоюза, Великобритании и других западных стран «будут работать с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения» конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский после присоединения к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей заявил, что отказывается от переговоров с Москвой, пока Владимир Путин — президент России.

25 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Киев не против переговоров с Москвой. Но чтобы это произошло, Россия должна «перестать путать переговоры и ультиматум». «Справедливый мир начинается с полного восстановления территориальной целостности Украины», — сказал Кулеба.

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29 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что для начала переговоров России и Украины нужна «политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны». По словам Пескова, сейчас вести переговоры с Украиной невозможно.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Владимир Зеленский

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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