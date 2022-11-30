Пасечник подписал указ, снимающий ограничения на выезд жителей ЛНР в другие регионы России

Пасечник снял ограничения на выезд жителей ЛНР в другие регионы

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Жители ЛНР теперь могут выезжать за пределы республики в другие регионы России. Об этом врио главы ЛНР Леонид Пасечник написал в своем телеграм-канале.

«Сегодня подписал документ, признающий утратившими силу нормы и указы, которыми ранее были установлены ограничения. Жители республики спокойно могут передвигаться по территории нашего государства — Российской Федерации», — заявляется в сообщении.

Ранее в ЛНР из-за объявления мобилизации 19 февраля действовало ограничение на выезд за пределы республики лиц, подлежащих общей мобилизации.

ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России 30 сентября, после проведения референдумов, где большинство жителей поддержали такое решение. 4 октября президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

19 октября Путин ввел военное положение в новых субъектах. Согласно указу главы всех регионов были наделены дополнительными полномочиями. Как пояснил президент, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях «до их вступления в состав России действовал режим военного положения, и сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства».

Однако закрывать границы в связи с военным положением в отдельных регионах не планируется, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Спустя пару дней врио ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что власти ДНР не собираются вводить ограничения на выезд граждан из региона и изменять режим комендантского часа в связи с военным положением.