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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Пасечник снял ограничения на выезд жителей ЛНР в другие регионы

Пасечник подписал указ, снимающий ограничения на выезд жителей ЛНР в другие регионы России
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Жители ЛНР теперь могут выезжать за пределы республики в другие регионы России. Об этом врио главы ЛНР Леонид Пасечник написал в своем телеграм-канале.

«Сегодня подписал документ, признающий утратившими силу нормы и указы, которыми ранее были установлены ограничения. Жители республики спокойно могут передвигаться по территории нашего государства — Российской Федерации», — заявляется в сообщении.

Ранее в ЛНР из-за объявления мобилизации 19 февраля действовало ограничение на выезд за пределы республики лиц, подлежащих общей мобилизации.

ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России 30 сентября, после проведения референдумов, где большинство жителей поддержали такое решение. 4 октября президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

19 октября Путин ввел военное положение в новых субъектах. Согласно указу главы всех регионов были наделены дополнительными полномочиями. Как пояснил президент, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях «до их вступления в состав России действовал режим военного положения, и сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства».

Однако закрывать границы в связи с военным положением в отдельных регионах не планируется, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Спустя пару дней врио ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что власти ДНР не собираются вводить ограничения на выезд граждан из региона и изменять режим комендантского часа в связи с военным положением.

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Теги
ЛНР Леонид Пасечник мобилизация ограничения на выезд
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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