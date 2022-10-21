Пушилин заявил об отсутствии ограничений на выезд из ДНР

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Власти ДНР не собираются вводить ограничения на выезд граждан из региона и изменять режим комендантского часа в связи с военным положением, сообщил ТАСС врио главы республики Денис Пушилин.

«Я считаю целесообразным тот режим, который у нас установлен относительно комендантского часа, оставить. На данный момент таких ограничений не предусмотрено (на выезд граждан с территории республики. — РБК). Мы живем в тех порядках, которые уже установились», — сказал Пушилин.

Накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил журналистам, что в ближайшее время возможно усиление контроля на границе Ростовской области с ДНР. По его словам, повышенное внимание может быть к автотранспорту, передавал ТАСС.

Комендантский час в ДНР действует с 2014 года. Передвижение транспорта и пешеходов ограничено с 23:00 до 5:00. В конце января этого года Пушилин подписал указ, согласно которому с 1 октября до 31 декабря режим комендантского часа не будет действовать с 23:00 пятницы до 05:00 понедельника.

19 октября Владимир Путин на заседании Совбеза объявил о военном положении на территории присоединившихся к России регионов — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей — и введении уровней реагирования для других регионов. Как пояснил Путин, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях «до их вступления в состав России действовал режим военного положения, и сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства». Спустя несколько часов указ президента единогласно утвердил Совет Федерации.

Режим военного положения регулируется законом «О военном положении». Согласно ст. 7 документа на территориях с объявленным военным положением усиливается охрана общественного порядка, ограничивается въезд и выезд, проводится досмотр транспортных средств; властям разрешается изымать у граждан и организаций имущество, необходимое для нужд обороны. Власти не обязаны вводить все предусмотренные законом меры при объявлении военного положения, поэтому пока сложно сказать, какие из них действительно будут реализованы, пояснила адвокат Татьяна Пашкевич.

