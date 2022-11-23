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Пасечник назвал сроки разминирования территории ЛНР

Глава ЛНР Пасечник заявил, что на разминирование территории республики уйдут годы
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Разминирование территории Луганской народной республики (ЛНР) займет годы, заявил врио главы региона Леонид Пасечник в интервью «Известиям».

«Для того чтобы полностью разминировать территорию республики, понадобятся годы, учитывая факт, что боевые действия еще продолжаются. А проводить такие работы вблизи линии боевого соприкосновения, как вы понимаете, невозможно», — сказал врио главы ЛНР.

В первую очередь саперы разминируют жилые районы, сельскохозяйственные территории и важные объектов инфраструктуры, такие как мосты, линии электропередачи и водонапорные станции, отметил Пасечник.

Больше всего, по словам врио главы региона, заминированы Славяносербский район ЛНР и села в Станично-Луганском районе.

Славяносербский район находится к западу от Луганска. В нем расположены поселки Новогригоровка, села Красный Лиман, Степовое, Пришиб, Знаменка, Сокольники и др. Административный центр — поселок Славяносербск. В статистике Укрстата на 1 января район не учтен, Славяносербск и другие населенные пункты в отчете отнесены к Алчевскому району.

Административный центр Станично-Луганского района — Станица Луганская. Он также не выделен в документе в качестве отдельной единицы. Район находится к северу от Луганска. В 2020 году Верховная рада его упразднила и включила в состав Счастьенского района.

По данным Укрстата на 1 января 2019 года, в Славяносербском районе проживало 48 355 человек, а в Станично-Луганском — 47 238 человек.

ЛНР вошла в состав России по итогам референдума, который состоялся в конце сентября. Об установлении полного контроля над всей территорией республики министр обороны Сергей Шойгу отчитался в начале июля.

Местные власти сообщали об обстрелах населенных пунктов республики из минометов и до, и после начала спецоперации. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее допускал, что на разминирование всей территории региона может уйти 20 лет. Среди наиболее заминированных районов он также перечислял Станично-Луганский и Славяносербский.

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