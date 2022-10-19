Песков исключил закрытие границ из-за военного положения в новых регионах
Закрывать границы России из-за введения военного положения в новых регионах не планируется, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Нет. Не планируется», — сказал пресс-секретарь президента.
О введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях президент России Владимир Путин объявил на заседании Совбеза. Глава государства подписал соответствующий указ, его должен утвердить Совет Федерации. Заседание верхней палаты пройдет позднее 19 октября.
Как пояснил Путин, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях «до их вступления в состав России действовал режим военного положения, и сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства».
19 октября власти Херсонской области на семь дней закрыли въезд в регион для гражданских лиц, что необходимо для упорядочивания процесса эвакуации. Въезжать в регион смогут только работники снабжающих компаний по пропускам. В области стали организованно вывозить жителей с правого берега Днепра на левый, администрация региона также переехала на левый берег (Херсон находится на правом).
Накануне командующий группировкой в зоне спецоперации на Украине Сергей Суровикин назвал ситуацию в Херсоне непростой и допустил «самые непростые решения». В тот же день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил об эвакуации жителей четырех муниципалитетов — Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского, впоследствии к ним добавился и город Херсон. Власти объясняют вывоз населения стремлением избежать жертв в случае боев в регионе.