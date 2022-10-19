Песков исключил закрытие границ из-за военного положения в новых регионах

Дмитрий Песков: закрывать границы России из-за военного положения в 4 регионах не будут

Границы страны закрывать не будут. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 20 октября начнет действовать военное положение, что предполагает ограничения на въезд и выезд из них

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Закрывать границы России из-за введения военного положения в новых регионах не планируется, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Нет. Не планируется», — сказал пресс-секретарь президента.

О введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях президент России Владимир Путин объявил на заседании Совбеза. Глава государства подписал соответствующий указ, его должен утвердить Совет Федерации. Заседание верхней палаты пройдет позднее 19 октября.

Как пояснил Путин, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях «до их вступления в состав России действовал режим военного положения, и сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства».

19 октября власти Херсонской области на семь дней закрыли въезд в регион для гражданских лиц, что необходимо для упорядочивания процесса эвакуации. Въезжать в регион смогут только работники снабжающих компаний по пропускам. В области стали организованно вывозить жителей с правого берега Днепра на левый, администрация региона также переехала на левый берег (Херсон находится на правом).

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Накануне командующий группировкой в зоне спецоперации на Украине Сергей Суровикин назвал ситуацию в Херсоне непростой и допустил «самые непростые решения». В тот же день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил об эвакуации жителей четырех муниципалитетов — Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского, впоследствии к ним добавился и город Херсон. Власти объясняют вывоз населения стремлением избежать жертв в случае боев в регионе.