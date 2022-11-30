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Военная операция на Украине ,  
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Аксенов призвал учесть «моральный аспект» в развлечениях на Новый год

Глава Крыма Аксенов призвал учесть «моральный аспект» в «объемах развлечений» на Новый год
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В объемах развлечений на Новый год должен учитываться моральный аспект, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Видео выступления опубликовано в его телеграм-канале.

«В целом мы говорили, что есть моральный аспект. Ребята на передовой рискуют своей жизнью, надо, чтобы были определенные границы уровню объемов развлечений», — сказал Аксенов.

По его словам, в частном порядке мероприятия проводить можно, но делать это нужно «не пафосно, не обижая других, понимая, что у кого-то есть проблемы, кто-то не вернулся со спецоперации».

Глава региона также отметил, что в новогоднюю ночь в Крыму можно будет запускать салюты, но только купленные за свой счет. Использование пиротехники и беспилотников в Крыму запретили в конце августа.

25 октября глава государственного совета (парламента) Крыма Владимир Константинов сообщил, что власти не будут проводить праздничные мероприятия в регионе и украшать города по случаю Нового года. Устраивать праздники, «когда наши солдаты рискуют своими жизнями на фронте», неуместно, уточнил парламентарий. Он также добавил, что власти не запрещают организовывать торжества в частном порядке: «что касается предпринимателей, для них нет никаких ограничений, кроме моральных».

С октября власти ряда регионов заявляют об отказе от массовых мероприятий и новогодних гуляний. Сэкономленные деньги предлагается отправить на помощь мобилизованным и их семьям. О таком решении сообщили в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Курской области и других регионах.

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В Москве откажутся от проведения фейерверков и больших уличных концертов. «Но вместе с тем праздники Москва встретит светлой и украшенной, как это и подобает нашему любимому городу», — отметил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее он утверждал, что Москве не стоит полностью отказываться от Нового года: бюджет столицы получит больше денег, которые сможет отправить на поддержку спецоперации на Украине, если проведет новогодние мероприятия.

В то же время в Минобороны высказались против отмены празднований и использования сэкономленных средств на обеспечение военнослужащих: по словам начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковника Виктора Горемыкина, необходимости в этом нет и у ведомства есть все необходимое для оснащения войск.

Теги
Крым Сергей Аксенов Новый год Военная операция на Украине фейерверки
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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