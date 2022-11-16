Собянин объяснил, почему Москва не должна отказываться от Нового года

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Бюджет Москвы получит больше денег, которые сможет отправить на поддержку спецоперации на Украине, если проведет новогодние мероприятия, чем если откажется от них. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости».

Мэр назвал спорной идею отменить праздники ради сбережения финансов. Он добавил, что Новый год и Рождество — это праздники, которые вселяют в детей и взрослых надежду. «Надо сделать так, чтобы нормально отмечались те традиции, к которым они привыкли, чтобы у людей было нормальное настроение», — уточнил Собянин.

Мэр также напомнил, что Новый год в России отмечался даже в самые сложные времена, в том числе и во Вторую мировую войну.

При этом Собянин подчеркнул, что решение относительно формата Нового года остается за жителями столицы.

Программа празднования в столице пока еще не определена. Мэр Москвы и ранее выступал против отмены празднований «во имя мифической экономии, во имя показного сострадания». Он призвал «вопреки трагическим обстоятельствам все же оставаться людьми» и предложил москвичам решить, как столица будет отмечать праздники: для этого нужно проголосовать на платформе «Активный гражданин».

Жители столицы могут выбрать между вариантом отмены празднований или проведения их, как в прошлые годы, но с отправкой вырученных средств на нужды операции на Украине. Также предлагается вариант проводить только мероприятия, не украшая город, также с последующей отправкой доходов на спецоперацию. Голосование еще не окончено.

После объявления частичной мобилизации ряд регионов России объявили об отказе от проведения новогодних мероприятий. В октябре о подобной инициативе заявили власти Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Курской, Ростовской и иных областей. Тем не менее детские мероприятия там обещали провести. В отдельных субъектах, например в Калужской области, рассказали, что не будут закупать новые украшения для городов, а используют прошлогодние. Сэкономленные средства планируют использовать на помощь мобилизованным.

Минобороны после этого заявило, что отменять праздничные новогодние мероприятия в регионах нет необходимости, так как у ведомства есть все необходимое для снабжения войск. В Кремле решение об отмене мероприятий сочли преждевременным и непроработанным.

В то же время три четверти (74%) россиян поддержат или поддерживают решение властей отменить новогодние мероприятия в этом году, сообщил в конце октября ВЦИОМ. Каждый второй респондент объяснил свой ответ нехваткой средств на обеспечение мобилизованных и желанием помочь российской армии (47% от опрошенных).