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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Медведев предложил НАТО «покаяться перед человечеством»

Дмитрий Медведев заявил, что Patriot в случае поставок Украине станут целями ВС России
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

НАТО должно покаяться перед человечеством и быть распущено «как преступное образование», заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

«Цивилизованному миру эта организация не нужна. Она должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование», — написал Медведев.

Он указал, что в странах НАТО проживают не более 12% населения планеты, и с момента существования альянс доказывал свою «сугубо закрытую корпоративную сущность, действуя в интересах кучки англосаксонских стран и их прихвостней». Медведев упомянул о совершенных организацией «государственных переворотах в суверенных странах по всему миру», а также о «смещенных законно избранных главах государств и убитых десятках тысяч мирных граждан».

Зампред Совбеза отметил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг «рубанул», что «Украина победит как суверенное независимое государство». Он подчеркнул, что при этом генеральный секретарь «ничего не сказал о ее территориальной целостности». «Типа победит, но, видимо, в новых, сильно урезанных границах своей независимости, и вся такая суверенная сядет за стол переговоров», — добавил Медведев.

Позже Медведев добавил, что, если НАТО поставит Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot «вместе с натовским персоналом», они сразу же станут законной целью российских вооруженных сил.

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Страны НАТО ведут дискуссию о возможных поставках Украине ЗРК Patriot, сообщил Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседаний глав МИД стран альянса (трансляция шла в Twitter альянса). «Наши дискуссии касаются как предоставления новых систем, как, например, Patriot, и сейчас об этом идет дискуссия. Но это касается и того, чтобы гарантировать, что те системы, которые уже поставлены, эффективны и функционируют», — заявил Столтенберг.

Теги
Персоны
Дмитрий Медведев Patriot НАТО Украина Военная операция на Украине

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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