Кабмин разрешил девяти ведомствам проводить упрощенные закупки для армии

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Правительство России утвердило целевые задания по обеспечению армейских нужд. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил, сообщается на сайте кабинета министров. Премьер призвал коллег контролировать выполнение плановых показателей целевых заданий.

Правительство также определило список госструктур, которые могут проводить закупки для нужд специальной военной операции на Украине по упрощенной процедуре. Право на закупки у единственных поставщиков получили девять ведомств: МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, СВР, ФСИН, Росгвардия, Росрезерв и Главное управление специальных программ президента России.

«Решение позволит быстрее закупать амуницию и другие товары для подразделений, участвующих в СВО, оперативно ремонтировать военную и специальную технику, а также выполнять другие задачи, связанные с обороной и безопасностью государства», — поясняется в распоряжении правительства.

Мишустин поручил всем ведомствам следить за актуальностью производственных планов, вовремя их уточнять и корректировать с учетом поступающих заявок.

Указ о создании координационного совета при правительстве для обеспечения нужд военной операции на Украине президент России Владимир Путин подписал 21 октября. В совет вошли 19 человек, его возглавил Мишустин. По словам премьера, целью нового координационного совета будет оперативное принятие мер для «выполнения целевого задания по всем ключевым направлениям». Среди этих мер глава правительства назвал поставку оборудования и техники для военных, строительные работы и предоставление транспорта.

31 октября Мишустин поручил координационному совету подготовить предложения об уточнении сроков и других деталей исполнения гособоронзаказа.