Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 62,18 (+0,05) Инвестиции, 15:55
Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 60,66 (-0,08) Инвестиции, 15:55
Дания — Тунис. Матч первого тура группового этапа чемпионата мира Спорт, 16:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:59
Кабмин разрешил девяти ведомствам проводить упрощенные закупки для армии Политика, 15:57
Песков опроверг передачу Путину проектов соглашений с Киевом перед G20 Политика, 15:55
Большинство россиян никогда в жизни не обращались к психологу Life, 15:55
Путин и президент Кубы открывают памятник Кастро в Москве. Трансляция Политика, 15:54
Путин и президент Кубы открыли памятник Фиделю Кастро в Москве Политика, 15:53
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Знай клиентов и конкурентов: как развивать бизнес и управлять рисками РБК и СберАналитика, 15:49
В Белгородской области два человека подорвались на боеприпасе Общество, 15:40
Аргентина впервые проиграла Саудовской Аравии. Что происходит на ЧМ Спорт, 15:39
Криптобиржа Huobi Global объявила о смене названия и усилении экспансии Крипто, 15:38
Индия отменила все ковидные ограничения на въезд в страну Life, 15:33
В цене всегда: на какую недвижимость стоит обратить внимание РБК и Амарант, 15:26
Военная операция на Украине. Карта Политика, 15:15
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Кабмин разрешил девяти ведомствам проводить упрощенные закупки для армии

Правительство утвердило целевые задания по обеспечению Вооруженных сил
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Правительство России утвердило целевые задания по обеспечению армейских нужд. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил, сообщается на сайте кабинета министров. Премьер призвал коллег контролировать выполнение плановых показателей целевых заданий.

Правительство также определило список госструктур, которые могут проводить закупки для нужд специальной военной операции на Украине по упрощенной процедуре. Право на закупки у единственных поставщиков получили девять ведомств: МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, СВР, ФСИН, Росгвардия, Росрезерв и Главное управление специальных программ президента России.

«Решение позволит быстрее закупать амуницию и другие товары для подразделений, участвующих в СВО, оперативно ремонтировать военную и специальную технику, а также выполнять другие задачи, связанные с обороной и безопасностью государства», — поясняется в распоряжении правительства.

Мишустин поручил всем ведомствам следить за актуальностью производственных планов, вовремя их уточнять и корректировать с учетом поступающих заявок.

Указ о создании координационного совета при правительстве для обеспечения нужд военной операции на Украине президент России Владимир Путин подписал 21 октября. В совет вошли 19 человек, его возглавил Мишустин. По словам премьера, целью нового координационного совета будет оперативное принятие мер для «выполнения целевого задания по всем ключевым направлениям». Среди этих мер глава правительства назвал поставку оборудования и техники для военных, строительные работы и предоставление транспорта.

31 октября Мишустин поручил координационному совету подготовить предложения об уточнении сроков и других деталей исполнения гособоронзаказа.

Читайте на РБК Pro
Наступает новая эра в мировой торговле. Кто от нее выиграет
Четыре убеждения, из-за которых люди чувствуют себя одинокими
Восход бриткоина: станут ли криптовалюты мейнстримом при Риши Сунаке
Четыре способа снизить коррупцию в компании
Теги
Персоны
Военная операция на Украине Михаил Мишустин правительство гособоронзаказ Вооруженные силы

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Путин потребовал постоянно улучшать вооружение для российской армии
Политика
Как будет работать координационный совет для «экономики военной операции»
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter