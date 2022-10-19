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Мишустин назвал задачи координационного совета по спецоперации

Премьер Михаил Мишустин назвал задачи координационного совета по спецоперации
Координационный совет при правительстве будет принимать меры для формирования и выполнения целевого задания по всем ключевым направлениям: поставка военным оборудования и техники, строительные работы, предоставление транспорта
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Цель координационного совета при правительстве, который создается по поручению президента России для обеспечения потребностей специальной операции на Украине, заключается в том, чтобы оперативно принимать меры для «выполнения целевого задания по всем ключевым направлениям», сообщил премьер Михаил Мишустин. Среди этих мер он назвал:

  • поставку оборудования и техники для военных
  • проведение строительных работ
  • предоставление транспорта

Премьер также сказал о необходимости нарастить выпуск продукции оборонно-промышленного комплекса, к этому, добавил Мишустин, нужно привлекать бизнес. Он пообещал, что правительство проконтролирует обеспечение военнослужащих всем необходимым для спецоперации.

«Важно, чтобы у тех, кто защищает национальные интересы, было все, что им нужно. Включая, как сказал президент, обеспечение экипировкой и снаряжением, медицинской помощью и лекарствами, питанием и соответствующими бытовыми условиями, а также достойное вознаграждение», — заявил Мишустин, добавив, что каждое из этих направлений будет курировать вице-премьер.

Заместители главы правительства подготовят «конкретные предложения в зависимости от сферы деятельности», Путину будут докладывать о работе каждую неделю.

Кроме того, Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову взять под личный контроль вопрос с выплатой каждому мобилизованному денежного вознаграждения в размере не менее 195 тыс. руб.

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На заседании Совбеза России 19 октября президент Владимир Путин поручил к 20 октября создать специальный координационный совет при правительстве для обеспечения задач военной операции и безопасности. В поручении говорилось, что координационный совет возглавит Мишустин. В него также войдут представители Минобороны, МВД, МЧС, Росгвардии, ФСБ, СВР, ГУСПа, Госсовета и других федеральных органов исполнительной власти.

К 24 октября совет должен «определить целевое задание по обеспечению потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции, ключевые направления выполнения этого задания, сроки его выполнения, а также министров, ответственных за работу по каждому направлению».

Путин также ввел в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях военное положение, в граничащих с Украиной регионах — уровень «среднего реагирования», на территории ряда регионов Центрального и Южного федеральных округов — режим повышенной готовности.

Также были расширены полномочия глав регионов — теперь они имеют право вводить особые режимы на предприятиях, контролировать их работу, ограничивать движение транспорта и др.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Михаил Мишустин координационный совет спецоперация задачи

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
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