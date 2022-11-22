Белгородский губернатор показал фотографии строительства «засечной черты»

В Белгородской области идет строительство укреплений и фортификационных сооружений. Об этом в своем Telegram написал губернатор Вячеслав Гладков, подкрепив соответствующими фотографиями.

«Рабочий день начал с осмотра строительства засечной черты с моим заместителем Владимиром Базаровым», — написал глава региона.

О том, что в области построят засечную черту на границе с Украиной, Гладков сообщил накануне. «Мы готовимся к различным вариантам, <...> поэтому начиная с апреля и занимаемся достаточно активно укреплением рубежей в рамках своих полномочий. <…> Я бы говорил о формировании белгородской засечной черты, потому что это привычное для нас понятие. Белгородская область всегда стояла на рубеже и защите интересов государства российского, поэтому это продолжается и сейчас», — сказал он.