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Военная операция на Украине ,  
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Белгородский губернатор показал фотографии строительства «засечной черты»

Губернатор показал, как выглядит строительство «засечной черты» в Белгородской области

Фото:Vvgladkov / Telegram Фото:Vvgladkov / Telegram Фото:Vvgladkov / Telegram Фото:Vvgladkov / Telegram Фото:Vvgladkov / Telegram

В Белгородской области идет строительство укреплений и фортификационных сооружений. Об этом в своем Telegram написал губернатор Вячеслав Гладков, подкрепив соответствующими фотографиями.

«Рабочий день начал с осмотра строительства засечной черты с моим заместителем Владимиром Базаровым», — написал глава региона.

О том, что в области построят засечную черту на границе с Украиной, Гладков сообщил накануне. «Мы готовимся к различным вариантам, <...> поэтому начиная с апреля и занимаемся достаточно активно укреплением рубежей в рамках своих полномочий. <…> Я бы говорил о формировании белгородской засечной черты, потому что это привычное для нас понятие. Белгородская область всегда стояла на рубеже и защите интересов государства российского, поэтому это продолжается и сейчас», — сказал он.

Засечная черта — система обороны из деревянных засек, валов и других сооружений, применявшаяся на Руси с X века на южных и восточных границах страны. В середине XVII века была создана укрепленная линия, получившая название Белгородской черты, центром которой стал Белгород. В нее входило еще несколько населенных пунктов.

Теги
Белгородская область Строительство фортификация
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