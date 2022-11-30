МИД назвал законными целями используемые на Украине гражданские спутники

Используемые украинскими войсками в операциях «квазигражданские» спутники производства западных стран могут стать законной целью российских сил, заявил в интервью «РИА Новости» директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

«Западные страны самым активным образом используют потенциал гражданской космической инфраструктуры, прежде всего, группировки низкоорбитальных спутников, в целях поддержки операций ВСУ», — сказал он.

По словам Ермакова, с помощью этих спутников выполняются боевые задачи по вскрытию мест дислокации, маршрутов передвижения и действий российских войск, управлению ударными беспилотниками, а также целевому наведению из космоса высокоточных боеприпасов. Дипломат отмечает, что это «как минимум вызывает вопросы» в контексте Договора о мирном космосе и требует «самого серьезного осуждения мировым сообществом».

Он добавил, что с учетом глобального покрытия территории Земли гражданскими космическими аппаратами «Пентагон проводит обкатку концепции перспективной системы управления войсками в любой точке мира, при этом у подавляющего числа государств нет эффективных средств противодействия».

Ермаков заявил, что обеспечить исключительно мирный характер космической деятельности можно «лишь путем разработки юридически обязывающих норм международного права, которые носили бы всеобъемлющий характер и были нацелены на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве».

Связь на Украине обеспечивают в том числе спутники Starlink компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX — после начала российской военной операции она передала Киеву около 25 тыс. терминалов. Они позволяют управлять беспилотниками, получать разведывательные данные и общаться друг с другом в районах, где нет безопасных сетей. Терминалы также обеспечивают доступ в интернет для украинских граждан.

В октябре военные пожаловались на сбои в работе Starlink. Маск обвинил Россию в попытках «убить» сеть на Украине, назвав ее единственной системой связи, которая продолжает работать в зоне боевых действий.

В сентябре SpaceX обратилась в Пентагон с просьбой о финансировании работы терминалов Starlink на Украине. Маск оценил расходы в $20 млн в месяц. После этого администрация президента США заявила, что вместе с союзниками изучает возможности обеспечения Украины спутниковой связью. Позже бизнесмен заявил, что компания продолжит бесплатно обеспечивать связь на Украине, несмотря на убытки.

В ноябре CNN сообщил, что из-за проблем с финансированием перестали работать 1,3 тыс. терминалов Starlink на Украине. По словам главы украинского Минцифры Михаила Федорова, Киев с начала российской военной операции получил более 20 тыс. терминалов Starlink.