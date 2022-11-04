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CNN узнал об отключении 1,3 тыс. терминалов Starlink на Украине

CNN: 1,3 тыс. терминалов Starlink отключились на Украине из-за проблем с финансированием
Терминалы Starlink очень важны для украинских военных, при этом в конце октября в работе 1,3 тыс. терминалов произошел сбой, это значительная часть от общего объема оборудования такого типа у ВСУ, пишет телеканал
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

На Украине прекратили работу 1,3 тыс. терминалов Starlink из-за проблем с финансированием, это стало «огромной проблемой» для ВСУ, пишет CNN со ссылкой на информированные источники.

Терминалы отключились в начале прошлой недели, 24 октября, их Киев закупил в марте. По данным CNN, SpaceX получала по $2,5 тыс. ежемесячно за работу каждого терминала Starlink, в результате к сентябрю общие траты выросли до $20 млн, Киев не смог позволить себе такие расходы.

Точное число используемых ВСУ терминалов Starlink неизвестно, однако отключившиеся терминалы составляют значительную часть из них, пишет CNN. Телеканал напомнил, что в июле Минобороны Украины просило главу SpaceX Илона Маска предоставить больше терминалов, указав, что к тому моменту военные использовали 4 тыс. единиц оборудования.

До отключения терминалов Минобороны Украины попросило британских коллег оплатить счет за использование оборудования за месяц в размере $3,25 млн. У Лондона возникли опасения, что терминалы могут отключиться и партию оборудования заменили для минимизации последствий, рассказал собеседник телеканала. В правительстве Великобритании решили, что военное обеспечение Украины имеет более высокий приоритет, рассказал источник CNN среди британских чиновников.

«Мы поддерживаем ряд терминалов, которые имеют прямое тактическое значение для украинских военных», — подчеркнул он, назвав терминалы Starlink «очень важными» для вооруженных сил Украины.

Источник в Пентагоне рассказал о продолжении переговоров со SpaceX по вопросу финансирования работы терминалов, несмотря на слова Маска о намерении самостоятельно обеспечивать их работу. По словам собеседника, диалог идет активно, Вашингтон намеревается заплатить за терминалы. Он подчеркнул, что Минобороны США намерено получить от Маска письменные обязательства из-за опасений, «что он передумает».

После ввода российских войск на Украину компания SpaceX передала властям страны около 25 тыс. терминалов Starlink. Они позволяют управлять беспилотниками, получать разведывательные данные и общаться друг с другом в районах, где нет безопасных сетей. Терминалы также обеспечивают доступ в интернет для украинских граждан. В октябре военные пожаловались на сбои в работе Starlink.

SpaceX в начале осени попросила Пентагон взять финансирование Starlink на Украине на себя, пояснив, что больше не может оплачивать обслуживание спутниковой сети в этой стране. Маск оценил расходы в $20 млн в месяц. После этого администрация президента США заявила, что вместе с союзниками изучает возможности обеспечения Украины спутниковой связью. Бизнесмен однако в середине октября сообщил о намерении обеспечивать связь на Украине бесплатно. По его словам, SpaceX отозвала просьбу в адрес Пентагона по оплате работы терминалов.


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Starlink Украина Илон Маск SpaceX ВСУ
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