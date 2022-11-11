В Киеве сообщили о получении от Польши 1,5 тыс. терминалов Starlink

Запуск ракеты SpaceX Falcon несущую партию интернет-спутников Starlink (Фото: Red Huber / Getty Images)

Украина получила от польского правительства еще 1570 терминалов спутниковой связи Starlink американской компании SpaceX. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.

Он уточнил, что с помощью терминалов страну обеспечат публичными точками Wi-Fi, что особенно важно из-за проблем с электроэнергией. «Когда свет исчезает, в некоторых регионах не работают мобильные операторы и интернет-провайдеры», — пояснил Федоров. Часть терминалов планируется передать гражданским администрациям и «Украинским железным дорогам», чтобы пассажиры и работники имели стабильную мобильную связь и интернет.

По словам министра, с начала российской спецоперации Украина получила более 20 тыс. терминалов Starlink. Из них 5 тыс. — при поддержке правительства Польши.

В начале октября украинские военные пожаловались на отключение терминалов Starlink, которые позволяют войскам управлять беспилотниками, получать разведывательные данные и общаться друг с другом в районах, где нет безопасных сетей, писала Financial Times. СNN со ссылкой на источник сообщает, что причиной стали проблемы с финансированием.

В середине месяца источники CNN сообщили, что SpaceX попросила Пентагон взять оплату связи на себя. По словам основателя компании Илона Маска, расходы на связь его компании приближаются к $20 млн в месяц. При этом, согласно данным SpaceX, предоставленным Пентагону, около 85% из 20 тыс. полученных Киевом терминалов были оплачены США и Польшей.

После этого администрация президента США заявила, что вместе с союзниками изучит возможности обеспечения Украины спутниковой связью. Маск, однако, в середине октября сообщил, что Starlink продолжит бесплатно обеспечивать связь на Украине, несмотря на убытки для компании. Предприниматель также сказал, что компания SpaceX отозвала запрос к Министерству обороны США с просьбой оплатить работу терминалов Starlink на Украине. Возможность выделения средств на Starlink на Украине также обсуждают в Евросоюзе, говорил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.