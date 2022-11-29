Курды сообщили о просьбе к Москве помочь наладить координацию с Дамаском

Курдский альянс «Силы демократической Сирии» (СДС) попросил Россию выступить посредником по достижению соглашения с правительством Сирии в Дамаске о координации действий на северо-востоке страны. Об этом сообщил представитель СДС Арам Хана в интервью телеканалу Al Hadath.

«Мы попросили россиян выступить инициаторами соглашения о координации действий с Дамаском для защиты нашей территории», — отметил представитель альянса (цитата по «РИА Новости»).

Он рассказал о встрече с российскими представителями, на которой, по его словам, те представили СДС условия Турции, которые альянс отверг.

«Сирийские демократические силы», или «Сирийская демократическая армия», — военный альянс, созданный в 2015 году при поддержке международной коалиции в Сирии, возглавляемой США. Основу коалиции СДС составляют «Силы народной самообороны», боевое крыло сирийской курдской партии «Демократический союз» (ДС). Альянс действует на северо-востоке Сирии. В 2019 году курды уже договаривались с Дамаском о размещении правительственных войск по всей длине сирийско-турецкой границы на фоне турецкого наступления. Тогда телеканал CNN со ссылкой на содержание переговоров курдского генерала со спецпредставителем США при международной коалиции также писал, что курды намерены просить защиты от Турции у властей Сирии или России.

Ранее, 20 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал начать военную операцию «Коготь-меч» против «Рабочей партии Курдистана» (РПК, Анкара считает ее террористической организацией) на севере Сирии и Ирака. Турция считает РПК ответственной за теракт на улице Истикляль в центре Стамбула. 13 ноября там взорвалась бомба, в результате погибли шесть человек, не менее 81, в том числе три гражданина России, пострадали. Курды отрицают причастность к этому теракту.

Анкара назвала целями операции предотвращение терактов против граждан Турции и обеспечение безопасности границ. Вооруженные силы страны нанесли авиаудары по территориям, которые «использовались террористами в качестве базы для нападений». Эрдоган допускал привлечение к операции сухопутных войск.

В Кремле полагают, что в позициях Москвы и Анкары по ситуации в Сирии есть нюансы и разногласия, но партнерские отношения позволяют их конструктивно обсуждать. Москва договаривается с Анкарой в ходе «напряженных, пусть долгих, но все-таки переговоров» по спорным вопросам, отношения между странами могут помочь урегулировать вопрос «даже такой сложной ситуации», говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.