Великобритания передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2

О передаче Киеву ракет Brimstone-2 сообщал The Telegraph неделей ранее. В британском военном ведомстве подтвердили отправку высокоточных ракет и подчеркнули, что «эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании России»

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Министерство обороны Великобритании подтвердило передачу Украине партии высокоточных ракет Brimstone-2 с возможностью лазерного наведения. Видео с отгрузкой ракет размещено в Twitter британского военного ведомства.

«В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила украинским вооруженным силам ракеты с высокоточным наведением Brimstone-2. Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании России», — сказано в сообщении под видео.

Семейство ракет Brimstone включает несколько ракет, которые начали разрабатывать в конце 1990-х годов. Обычно их запускают с использованием самолетов, вертолетов или беспилотников для уничтожения наземных и морских целей, в том числе движущихся. По данным The Telegraph, одна ракета Brimstone стоит около £175 тыс. (около 12 млн руб.).

22 ноября о передаче Киеву ракет Brimstone-2 сообщала британская газета The Telegraph. По данным газеты, это не первая поставка таких ракет Украине. Сколько именно Лондон передал Киеву таких ракет, не уточнялось.

В конце апреля замминистра обороны Британии Джеймс Хиппи заявил, что Киев попросил у них ракеты для наземных атак большей дальности, и Лондон планирует направить Brimstone из своих запасов.

США, ЕС и другие страны Запада после начала российской военной операции на Украине усилили военную поддержку Киева в части поставок вооружения и техники. Россия неоднократно критиковала поставки западного оружия Киеву. В Кремле подчеркивали, что цели спецоперации будут выполнены, несмотря на накачку Украины западным оружием.