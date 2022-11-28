МИД Китая опроверг недовольство граждан антиковидными мерами

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Информация о недовольстве граждан Китая мерами властей против распространения коронавируса не соответствует действительности. Об этом заявил на брифинге официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь, передает CTi News.

Корреспондент Reuters спросил, ослабят ли власти антиковидные ограничения из-за массовых уличных акций против политики властей. Журналист назвал это «широко распространенным недовольством», передает агентство. «Ситуация, которую вы упомянули, не соответствует действительности», — ответил Чжао Лицзянь.

Представитель МИДа добавил, что Китай, придерживаясь политики «нулевой терпимости» к коронавирусу, всегда вносил коррективы в соответствии с реальной ситуацией.

25 ноября в Китае начались массовые акции против жестких ковидных ограничений. Поводом для митингов стал пожар в городе Урумчи, во время которого погибли десять человек. По данным газеты South China Morning Post, здание находилось в зоне «высокого риска» из-за коронавируса, поэтому выход из него мог быть затруднен. Власти города это отрицали, передавало агентство «Синьхуа».

В частности, в Шанхае на акцию протеста собрались около 300 человек, которые выкрикивали антиправительственные лозунги и требовали смягчения ограничительных мер. Полиция применила газовые баллончики. После акции протеста в Урумчи власти согласились ослабить коронавирусные ограничения.

В ноябре в Китае началась новая вспышка заболеваемости коронавирусом. 25 ноября в стране выявили почти 33 тыс. зараженных за прошедшие сутки, на следующий день — более 35 тыс. SCMP отмечала, что это рекордные цифры.

На фоне вспышки заболеваемости Китай снова начал ужесточать антиковидные ограничения. В частности, в Гуандуне на дистанционный режим работы перевели школы и университеты, работу приостановили детские сады. Власти Пекина запретили жителям посещать общественные места без отрицательного результата ПЦР-теста. Мера распространяется на транспорт, торговые центры, супермаркеты, гостиницы и правительственные здания.