В Китае четвертый день подряд выявили рекордное число заболевших COVID-19
За прошедшие сутки в Китае выявили 39 791 новых случае коронавируса. Об этом говорится на сайте Национального комитета здравоохранения КНР.
При этом 3 709 пациентов болеют с симптомами, а у 36 082 пациентов болезнь протекает бессимптомне.
Китайские власти делят все выявленные в стране случаи заражения на те, в которых симптомы у заболевших проявились явно, и бессимптомные. В обоих случаях власти учитывают, приехал инфицированный из-за границы или заразился внутри страны.
Все случаи, о которых идет речь, относятся к континентальному Китаю. Статистика для Гонконга, Макао и Тайваня, который Китай считает своей территорией, ведется отдельно.
Рост количества новых заболевших в Китае продолжается уже четвертый день подряд. 23 ноября в стране выявили 31 656 новых случаев заражения. 24 ноября коронавирусом заразились 32 943 человека. 25 ноября болезнь нашли у 35,183.
В Китае на фоне очередной вспышки инфекции начали вводить ограничения. Так, в некоторых провинциях, в том числе в Гуандуне, на дистанционный режим работы перевели школы и университеты, работу приостановили детские сады. Власти Пекина запретили жителям посещать общественные места без отрицательного результата ПЦР-теста. Запрет касается транспорта, торговых центров, супермаркетов, гостиниц и правительственных зданий. Действительным считается ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 48 часов до посещения общественного места.