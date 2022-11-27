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Пандемия коронавируса ,  
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В Китае четвертый день подряд выявили рекордное число заболевших COVID-19

За прошедшие сутки в Китае выявили 39 791 новых случае коронавируса. Об этом говорится на сайте Национального комитета здравоохранения КНР.

При этом 3 709 пациентов болеют с симптомами, а у 36 082 пациентов болезнь протекает бессимптомне.

Китайские власти делят все выявленные в стране случаи заражения на те, в которых симптомы у заболевших проявились явно, и бессимптомные. В обоих случаях власти учитывают, приехал инфицированный из-за границы или заразился внутри страны.

Все случаи, о которых идет речь, относятся к континентальному Китаю. Статистика для Гонконга, Макао и Тайваня, который Китай считает своей территорией, ведется отдельно.

Рост количества новых заболевших в Китае продолжается уже четвертый день подряд. 23 ноября в стране выявили 31 656 новых случаев заражения. 24 ноября коронавирусом заразились 32 943 человека. 25 ноября болезнь нашли у 35,183. 

В Китае на фоне очередной вспышки инфекции начали вводить ограничения. Так, в некоторых провинциях, в том числе в Гуандуне, на дистанционный режим работы перевели школы и университеты, работу приостановили детские сады. Власти Пекина запретили жителям посещать общественные места без отрицательного результата ПЦР-теста. Запрет касается транспорта, торговых центров, супермаркетов, гостиниц и правительственных зданий. Действительным считается ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 48 часов до посещения общественного места.

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Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

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