В Китае четвертый день подряд выявили рекордное число заболевших COVID-19

За прошедшие сутки в Китае выявили 39 791 новых случае коронавируса. Об этом говорится на сайте Национального комитета здравоохранения КНР.

При этом 3 709 пациентов болеют с симптомами, а у 36 082 пациентов болезнь протекает бессимптомне.

Китайские власти делят все выявленные в стране случаи заражения на те, в которых симптомы у заболевших проявились явно, и бессимптомные. В обоих случаях власти учитывают, приехал инфицированный из-за границы или заразился внутри страны.

Все случаи, о которых идет речь, относятся к континентальному Китаю. Статистика для Гонконга, Макао и Тайваня, который Китай считает своей территорией, ведется отдельно.