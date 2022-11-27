AP сообщило об акции протеста в Шанхае против ковид-ограничений

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Демонстрации против ограничительных мер, вводимых властями КНР из-за COVID-19, прошли в ряде китайских городов, сообщает Associated Press (AP).

В частности, по данным агентства, в Шанхае на акцию протеста в полночь собрались примерно 300 человек, которые выкрикивали антиправительственные лозунги и требовали смягчения ограничительных мер по COVID-19. Полиция применила газовые баллончики, чтобы рассеять толпу.

AP при этом отмечает, что информацию о демонстрациях в других городах не получается оперативно подтвердить, поскольку сообщения о протестных акциях быстро удаляют из социальных сетей.

Протесты в городах Китая продолжаются с 24 ноября, когда в городе Урумчи произошел крупный пожар, во время которого погибли десять человек. Здание, по данным газеты South China Morning Post, находилось в зоне «высокого риска» из-за коронавируса, поэтому выход из него мог быть затруднен.

«Синьхуа» со ссылкой на представителя властей города сообщала, что комплекс с 12 ноября находился в зоне «низкого риска». Также власти опровергли сообщения о том, что эвакуационные выходы из здания были заблокированы железной проволокой. Пожарные указали, что сложности с тушением были вызваны тем, что к дому ведут узкие проезды, которые были заставлены припаркованными машинами.

После акций протеста власти согласились ослабить коронавирусные ограничения в городе Урумчи, который также является столицей Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.