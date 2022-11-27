В китайском Синцзяне ослабят карантинные ограничения после протестов

Ранее в столице региона прошли митинги с требованием прекратить карантин из-за COVID-19. Еще одной причиной недовольства стал пожар в жилом доме, где погибли десять человек. В здании могли действовать ограничения из-за вируса

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

В городе Урумчи, который является столицей Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, решили ослабить коронавирусные ограничения после того, как жители вышли на протесты из-за них, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Газета пишет, что ранее в городе прошли митинги против карантинных ограничений. Среди лозунгов участников было требование отмены карантина, но они также пели национальный гимн. Карантин в Урумчи действует с августа, отмечает газета.

Еще одной причиной протестов SCMP называет крупный пожар в Урумчи, во время которого погибли десять человек, еще девять пострадали.

Возгорание произошло 24 ноября в жилом комплексе, на 15-м этаже. Затем огонь перекинулся на этажи выше, а дым распространился вплоть до 21-го. Здание, по данным газеты, находилось в зоне «высокого риска» из-за коронавируса, поэтому выход из него мог быть затруднен. Тушение пожара заняло около четырех часов.

«Синьхуа» со ссылкой на представителя властей города пишет, что комплекс с 12 ноября находится в зоне «низкого риска». Также власти опровергли сообщения о том, что эвакуационные выходы из здания были заблокированы железной проволокой. Пожарные указали, что сложности с тушением были вызваны тем, что к дому ведут узкие проезды, которые были заставлены припаркованными машинами. Предварительной причиной пожара называют возгорание в розетке в одной из квартир.

Reuters указывает, что митинги против COVID-ограничений также затронули и Пекин. Агентство пишет, что располагает видео, на котором жители неустановленной части города также вышли на протесты с требованием «Прекратить карантин».

В Китае началась новая вспышка заболеваемости коронавирусом. 25 ноября в стране за прошедшие сутки выявилипочти 33 тыс. зараженных (из них почти 30 тыс. переносят заболевание бессимпомно), на следующий день — более 35 тыс. (бессимптомных — почти 32 тыс.).

SCMP отмечала, что это рекордные цифры, ранее такая высокая заболеваемость наблюдалась весной. Газета указывает, что рост числа новых случаев возник на фоне ослабления в стране ограничений из-за COVID-19. На фоне этого Китай снова ужесточает их.