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Пандемия коронавируса ,  
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В трех регионах Китая закрыли школы из-за ситуации с COVID

В трех регионах Китая учеников школ перевели на дистанционное обучение из-за COVID
Фото: Lintao Zhang / Getty Images
Фото: Lintao Zhang / Getty Images

Учащихся школ в китайских провинциях Гуандун и Хэбэй, а также в некоторых районах Пекина перевели на удаленный режим работы из-за ситуации с коронавирусом.

Китайские власти делят все выявленные в стране случаи заражения на те, в которых симптомы у заболевших проявились явно, и бессимптомные. В обоих случаях власти учитывают, приехал ли инфицированный из-за границы, или заразился внутри страны.

Все случаи, о которых идет речь, относятся к континентальному Китаю. Статистика для Гонконга, Макао и Тайваня, который Китай считает своей территорией, ведется отдельно.

Так поступили в городском округе Шицзячжуан провинции Хэбэй. Накануне власти выпустили распоряжение о приостановке работы начальных и средних школ, учащихся перевели на дистанционное обучение. Вузы и колледжи округа перешли на закрытое управление. Когда такой режим в марте вводили в китайском Шеньчжене, организации создавали временные пункты ПЦР-тестирования и вводили специальные пропуска для въезда и выезда с территории, чтобы не допустить распространения коронавируса на производствах. Сотрудники предприятий жили в индустриальных парках.

В дистанционном формате с 21 ноября начали работать детские сады. Ограничения будут действовать до конца дня 25 ноября. В пяти районах города в этот период граждан будут тестировать на коронавирус.

В Хэбэе за последние сутки обнаружили двоих пациентов с выраженными симптомами заболевания, еще у 734 человек оно протекает бессимптомно.

Работу с 21 ноября приостановили отдельные школы и детские сады в округе Яншань провинции Гуандун, пишет Sina. В столице провинции, городе Гуанчжоу, власти решили приостановить очные занятия в школах и университетах района Байюнь до 25 ноября. В Гуандуне за последние сутки выявили больше всего пациентов с выраженными симптомами — 1022. То же касается бессимптомных случаев — за день в провинции обнаружили 8101 такого пациента.

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Кроме того, на дистанционный режим работы перевели учащихся школ в нескольких районах Пекина, пишет Reuters.

В КНР за последние сутки выявили 27 095 новых случаев коронавируса, в том числа 2365 подтвержденных и 24 730 бессимптомных. Всего с начала пандемии в континентальном Китае выявили 288 562 подтвержденных случая, из них более 262 тыс. вылечились, а 5229 умерли. 20 и 21 ноября в Китае впервые с мая умерли три пациента с коронавирусом.

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Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

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