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Массовые протесты против ковидных мер в Китае. Фоторепортаж

С 25 ноября Китай охвачен акциями протеста против жестких ковидных ограничений, которые обусловлены государственной политикой «нулевой терпимости» к COVID-19. Митингующие выходят на улицы городов с требованиями ослабить контроль. Что происходит в Китае — в фоторепортаже РБК
Фото:Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

На фото: Пекин, Китай, 28 ноября

24 ноября в столице китайского региона Урумчи вспыхнул пожар в многоквартирном доме, в результате которого погибли 10 человек, сообщает China Press. По данным CNN, видеозаписи, на которых видно, что из-за ковидных ограничений пожарные не могли оперативно прибыть на место происшествия и начать тушить огонь, вызвали общественный гнев

Фото:Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

На фото: Пекин, Китай, 28 ноября

По данным The Guardian, протесты из-за пожара и осложненных ковидными ограничениями работ по его ликвидации начались в пятницу, 25 ноября, в столице Синьцзяна Урумчи. Толпы скандировали «Прекратите блокировку», призывая снизить ограничения в стране

Фото:Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

На фото: Пекин, Китай, 27 ноября

В выходные тысячи демонстрантов вышли на шествия по всему Китаю. Они выступали против государственной стратегии борьбы с коронавирусом, при этом некоторые митингующие открыто призывали к отставке китайского лидера Си Цзиньпиня

Фото:Liau Chung-ren / ZUMA Press Wire / ТАСС
Фото: Liau Chung-ren / ZUMA Press Wire / ТАСС

На фото: Гонконг, Китай, 27 ноября

Как сообщает The Guardian, 27 ноября протесты прошли в крупных городах, среди которых Шанхай, Пекин, Чэнду, Ухань, Гуанчжоу. По данным CNBC, студенты также устраивали акции протеста в университетах

Фото:Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

На фото: Пекин, Китай, 27 ноября

Фото:Casey Hall / Reuters
Фото: Casey Hall / Reuters

На фото: Шанхай, Китай, 27 ноября

В субботу люди в Шанхае скандировали: «Никаких ПЦР-тестов, мы хотим свободы!». Один из протестующих рассказал журналистам The Guardian: «Мы просто хотим соблюдения основных прав человека. Мы не можем выйти из дома без теста»

Фото:Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

На фото: Пекин, Китай, 27 ноября

Фото:Mark R. Cristino / EPA / ТАСС
Фото: Mark R. Cristino / EPA / ТАСС

На фото: Пекин, Китай, 27 ноября

Как сообщает Al Jazeera, быстро распространившиеся в китайских соцсетях WeChat и Weibo фото и видео протестов были подвержены цензуре. Однако, многие посты в обход блокировок были опубликованы на популярных западных платформах, которые официально запрещены в Китае

Фото:Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

На фото: Пекин, Китай, 27 ноября

Китайская национальная комиссия здравоохранения сообщила, что 27 ноября в стране было зарегистрировано более 40 тыс. случаев заражения COVID-19. Из них почти 4 тыс. симптоматические случаи и 36,5 тыс. бессимптомные

Фото:Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

На фото: Пекин, Китай, 27 ноября

27 ноября китайское издание China News сообщило, что согласно официальным заявлениям властей, Пекин продолжает оптимизировать меры профилактики и борьбы с COVID-19. Например, есть строгий запрет на использование жестких ограждений для блокировки пожарных выходов и общих дверей

Фото:Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

На фото: Пекин, Китай, 27 ноября

Главным символом протестов в Китае стали чистые листы бумаги, которые держали в руках многие митингующие. «Белый лист представляет собой все, что мы хотим, но не можем сказать», — поделился 26-летний участник митинга на реке Лиангма, который представился журналистам как Джонни

Фото:Mark R. Cristino / EPA / ТАСС
Фото: Mark R. Cristino / EPA / ТАСС

На фото: Пекин, Китай, 27 ноября

Как сообщает Reuters, 28 ноября из-за китайских протестов резко упали акции и цены на нефть. Инвестиционный директор AJ Bell Расс Молд сказал The Guardian: «В среднесрочной перспективе протесты могут способствовать росту, если они убедят Пекин принять более мягкий подход к коронавирусу, но учитывая жесткую политику Си Цзиньпиня трудно представить, чтобы от нее легко отказались».

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Теги
Дарья Букина Дарья Букина
мультимедиа COVID-19 Китай протесты
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