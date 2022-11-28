Массовые протесты против ковидных мер в Китае. Фоторепортаж
С 25 ноября Китай охвачен акциями протеста против жестких ковидных ограничений, которые обусловлены государственной политикой «нулевой терпимости» к COVID-19. Митингующие выходят на улицы городов с требованиями ослабить контроль. Что происходит в Китае — в фоторепортаже РБК
На фото: Пекин, Китай, 28 ноября
24 ноября в столице китайского региона Урумчи вспыхнул пожар в многоквартирном доме, в результате которого погибли 10 человек, сообщает China Press. По данным CNN, видеозаписи, на которых видно, что из-за ковидных ограничений пожарные не могли оперативно прибыть на место происшествия и начать тушить огонь, вызвали общественный гнев
На фото: Пекин, Китай, 28 ноября
По данным The Guardian, протесты из-за пожара и осложненных ковидными ограничениями работ по его ликвидации начались в пятницу, 25 ноября, в столице Синьцзяна Урумчи. Толпы скандировали «Прекратите блокировку», призывая снизить ограничения в стране
На фото: Пекин, Китай, 27 ноября
В выходные тысячи демонстрантов вышли на шествия по всему Китаю. Они выступали против государственной стратегии борьбы с коронавирусом, при этом некоторые митингующие открыто призывали к отставке китайского лидера Си Цзиньпиня
На фото: Пекин, Китай, 27 ноября
На фото: Шанхай, Китай, 27 ноября
В субботу люди в Шанхае скандировали: «Никаких ПЦР-тестов, мы хотим свободы!». Один из протестующих рассказал журналистам The Guardian: «Мы просто хотим соблюдения основных прав человека. Мы не можем выйти из дома без теста»
На фото: Пекин, Китай, 27 ноября
На фото: Пекин, Китай, 27 ноября
Как сообщает Al Jazeera, быстро распространившиеся в китайских соцсетях WeChat и Weibo фото и видео протестов были подвержены цензуре. Однако, многие посты в обход блокировок были опубликованы на популярных западных платформах, которые официально запрещены в Китае
На фото: Пекин, Китай, 27 ноября
Китайская национальная комиссия здравоохранения сообщила, что 27 ноября в стране было зарегистрировано более 40 тыс. случаев заражения COVID-19. Из них почти 4 тыс. симптоматические случаи и 36,5 тыс. бессимптомные
На фото: Пекин, Китай, 27 ноября
27 ноября китайское издание China News сообщило, что согласно официальным заявлениям властей, Пекин продолжает оптимизировать меры профилактики и борьбы с COVID-19. Например, есть строгий запрет на использование жестких ограждений для блокировки пожарных выходов и общих дверей
На фото: Пекин, Китай, 27 ноября
Главным символом протестов в Китае стали чистые листы бумаги, которые держали в руках многие митингующие. «Белый лист представляет собой все, что мы хотим, но не можем сказать», — поделился 26-летний участник митинга на реке Лиангма, который представился журналистам как Джонни
На фото: Пекин, Китай, 27 ноября
Как сообщает Reuters, 28 ноября из-за китайских протестов резко упали акции и цены на нефть. Инвестиционный директор AJ Bell Расс Молд сказал The Guardian: «В среднесрочной перспективе протесты могут способствовать росту, если они убедят Пекин принять более мягкий подход к коронавирусу, но учитывая жесткую политику Си Цзиньпиня трудно представить, чтобы от нее легко отказались».