Массовые протесты против ковидных мер в Китае. Фоторепортаж

На фото: Пекин, Китай, 28 ноября

24 ноября в столице китайского региона Урумчи вспыхнул пожар в многоквартирном доме, в результате которого погибли 10 человек, сообщает China Press. По данным CNN, видеозаписи, на которых видно, что из-за ковидных ограничений пожарные не могли оперативно прибыть на место происшествия и начать тушить огонь, вызвали общественный гнев