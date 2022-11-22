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Власти Пекина запретили посещать общественные места без ПЦР-теста

Власти Пекина запретили посещать общественные места без отрицательного теста на COVID-19
Фото: Andrea Verdelli / Getty Images
Фото: Andrea Verdelli / Getty Images

Власти Пекина запретили пускать людей в общественные места без отрицательного результата теста на коронавирус, сообщается на сайте городского правительства

Мера начнет действовать 24 ноября. Запрет распространяется, в частности, на транспорт, торговые центры, супермаркеты, гостиницы и правительственные здания. Действительным будет считаться ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 48 часов до посещения общественного места.

С 00:00 до 15:00 22 ноября в столице Китая выявили 634 новых случая заражения коронавирусом.

Накануне представитель местного правительства Сюй Хэцзянь заявил на пресс-конференции, что в китайской столице сложилась «непростая эпидемиологическая ситуация». По его словам, прирост новых случаев в Пекине остается на высоком уровне и количество заболевших продолжает расти.

21 ноября школы в некоторых районах города перевели на удаленное обучение.

19 ноября в Китае впервые с мая умер пациент с COVID-19. 87-летний мужчина скончался в Пекине.

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