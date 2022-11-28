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В США заявили о поиске страны для выдачи виз иммигрантов россиянам

Врио посла в России: США ищут замену Варшаве для выдачи россиянам иммиграционных виз

В связи с ограничениями Польши на въезд для россиян Вашингтон рассматривают «более доступные места» для получения гражданами России иммиграционных виз, заявила в интервью «РИА Новости» исполняющая обязанности посла США в Москве Элизабет Руд.

В то же время другие виды виз россияне могут получить в любой стране, где есть посольство США, подчеркнула она.

Элизабет Руд временно возглавила американскую дипмиссию в Росии после того, как теперь уже бывший посол Джон Салливан оставил должность в начале сентября из-за болезни жены. Его место должна занять Линн Трейси, которая с 2014 по 2017 год была заместителем посла в России, а с 2019 года возглавляла дипмиссию в Армении. Москва уже дала агреман на ее назначение.

Польша с 19 сентября перестала пускать в страну россиян с шенгенскими визами через наземные пункты пропуска с деловыми, туристическими или культурными целями, а спустя неделю этот запрет вступил в силу для аэропортов и портов.

Из введенных ограничений предусмотрены исключения. Под них попадают те, кто путешествует с гуманитарной целью, диссиденты, владельцы вида на жительство, участники перевозки товаров, члены дипломатических миссий.

В США заявили о поиске страны для выдачи виз иммигрантов россиянам
В США заявили о поиске страны для выдачи виз иммигрантов россиянам

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Аналогичные меры предприняли Эстония, Латвия и Литва. Их примеру последовали также Бельгия, Дания, Нидерланды, Словакия и Чехия. Кроме того, Евросоюз с 12 сентября приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Сбор вырос с €35 до €80, срок рассмотрения анкет увеличилось с 15 до 45 дней, а туристам при рассмотрении решили отдавать низкий приоритет (также могут затребовать дополнительные документы).

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объясняла ограничения необходимостью «охраны общественного порядка и безопасности». «Как приграничные государства ЕС, мы должны обеспечивать безопасность Европы», — утверждала она, назвав поездку в страны ЕС привилегией, а не правом человека.

Теги
визы Польша США иммиграция
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