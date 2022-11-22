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В Чехии начали требовать от россиян специальные визы для транзита

Посольство: Чехия ввела транзитную аэропортовую визу стоимостью €80 для россиян
Виза нужна для нахождения в транзитных зонах чешских аэропортов. Ранее Чехия приостановила выдачу россиянам виз и ВНЖ
Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images
Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

Чехия с 21 ноября требует у россиян аэропортовую транзитную визу для нахождения в транзитной зоне чешских аэропортов, сообщает посольство страны в Москве.

«С 21 ноября 2022 года вступают в силу изменения в постановление № 428/2010 Сб., касающиеся иностранцев, которые могут находиться в транзитной зоне международного аэропорта на территории Чехии только на основании аэропортовой транзитной визы. С указанной даты эта обязанность вводится и для граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Россия уже появилась в списке стран, гражданам которых нужна такая виза при нахождении в чешских аэропортах. Среди других государств в перечне — Армения, Турция, Афганистан, Пакистан, Индия, Нигерия, Судан, Сирия, Египет и еще 20 государств.

Требование не касается лиц, имеющих шенгенские визы, виды на жительство (в том числе в Канаде, США, Японии и некоторых других странах, а также визы этих государств); являющихся членами семей граждан ЕС; имеющих дипломатические паспорта или являющихся членами экипажей государств — членов Международной организации гражданской авиации (ИКАО, Россия входит в их число).

Для получения аэропортовой визы необходимо предоставить паспорт, фото, отпечатки пальцев, а также документы, которые подтверждают путешествие до конечного пункта и отсутствие намерения въезжать на территорию государств — участников Шенгена. Кроме того, следует заполнить специальную форму.

Цена визы — €80, следует из данных МИД Чехии. Обычная шенгенская после приостановления в сентябре действия упрощенного визового режима с Россией стоит столько же (раньше — €35).

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После начала спецоперации на Украине Чехия прекратила выдавать российским гражданам визы и вид на жительство, в июне сообщалось, что ограничение будет действовать до конца марта 2023 года. Исключение сделали для поездок с гуманитарной целью. Тот же запрет действует в отношении белорусов.

Власти назвали целью меры защиту «внешнеполитических интересов Чехии» в связи с военными действиями на Украине и оказание давления на Россию и Белоруссию.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Чехия визы Аэропорт
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