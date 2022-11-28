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В Австрии предупредили о блэкауте на Украине без помощи Запада

В Минобороны Австрии допустили блэкаут на Украине через несколько недель без помощи Запада

Если Украине не будет доступна мощная противовоздушная оборона, что через несколько недель в стране наступит блэкаут, заявил полковник Минобороны Австрии Маркус Райснер в эфире телеканала ZDF.

Военный пояснил, что в начале боевых действий российские силы уничтожили треть ПВО Украины, а теперь «огромные размеры страны и множество объектов, которые нужно защищать, делают практически невозможным что-либо с этим сделать».

По словам Рейснера, чтобы изменить ситуацию, необходимо будет значительно расширить возможности вооружений. В свою очередь, оружейная промышленность будет нуждаться в государственных гарантиях для обеспечения своих вложений. Однако Европа может помочь лишь в ограниченной степени, считает военный эксперт.

Россия начала наносить массированные удары по украинской инфраструктуре 10 октября, спустя два дня после взрыва на Крымском мосту, в организации которого в Москве обвинили украинские спецслужбы. Киев отрицает причастность к произошедшему. 

Кремль указывал, что целями российских ракет становятся объекты, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинскому режиму».

После ракетных ударов 23 ноября большинство украинцев остались без света. Украинское Минэнерго сообщало, что отключилось большинство тепло- и гидроэлектростанций страны. В Киеве 70% жителей оставались без электроэнергии и утром 24 ноября. В «Укрэнерго» уточнили, что дефицит в энергосистеме по состоянию на вечер 25 ноября составляет 30%.

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Президент Владимир Зеленский распорядился создать «пункты несокрушимости». Это помещения (иногда в виде легких конструкций, иногда оборудованные в стационарных зданиях), в которых люди могут согреться, выпить чаю, зарядить телефоны и воспользоваться интернетом. По его словам, в стране уже работают более 4 тыс. таких точек.

Евросоюз создает в Польше фонд для сбора пожертвований на закупку энергооборудования для Украины. Литва отправит более 200 высоковольтных трансформаторов. В «Укрэнерго» сообщили о разработке механизма импорта электроэнергии из Европы на Украину.

Теги
Украина Австрия энергоснабжение блэкаут
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