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Военная операция на Украине ,  
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Генсек НАТО заявил о «тяжелых временах» в Европе из-за поддержки Украины

Генсек НАТО Столтенберг: многие семьи столкнутся с «тяжелыми времена» из-за помощи Киеву
Европа сталкивается с ростом цен, но если перестать помогать Киеву, можно допустить более опасную ситуацию в случае победы России, сказал Столтенберг. Шольц счел, что первопричиной кризиса была не ситуация на Украине
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС)

Поддержка Украины со стороны западных стран влечет для них большие издержки, однако помощь Киеву является лучшим способом поддержать мир, поскольку он получит лучшие позиции за столом переговоров. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Welt am Sonntag.

«Рост счетов за продукты питания и электроэнергию означает тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе. Но мы должны помнить, что народ Украины каждый день расплачивается своей кровью», — сказал он.

Столтенберг предупредил, что если Россия выиграет в этом конфликте, то мир станет опаснее, а в поддержке Украины решающее значение имеет вклад Германии благодаря поставкам немецких систем противовоздушной обороны, они «спасают жизни».

«Президент [России Владимир] Путин пытается использовать зиму как оружие. Но ему это не удастся», — резюмировал генсек НАТО.

МВФ считает перспективы мировой экономики мрачными, объясняя тенденцию боевыми действиями на Украине и связанными с ними международными санкциями, которые привели к энергетическому кризису и негативно повлияли на продовольственную безопасность. В фонде уверены, что более трети мировой экономики в 2022 или 2023 году ждет сокращение, а в трех крупнейших экономиках (США, Евросоюз и Китай) продолжится стагнация.

Власти Германии при этом не считают, что боевые действия на Украине стали основной причиной ухудшения экономической ситуации в западных странах. Немецкий канцлер Олаф Шольц указал, что долгое время страны Юго-Восточной Азии производили товары для Европы, Северной Америки и Китая по относительно дешевым ценам, однако сейчас там сформировался средний класс из 1 млрд человек с соответствующей покупательной способностью. Он назвал эту ситуацию одной из причин инфляции, отметив, что она же является и большой историей успеха глобализации.

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Шольц счел, что период «экономической исключительности» с низкой инфляцией и стабильным ростом экономики не мог продолжаться долго, подчеркнув: «Война России и экономические последствия пандемии, возможно, ускорили ее окончание. Но причиной этого были не они».

Власти России критикуют поставки западными странами оружия на Украину и введенные международные санкции, называя их нелегитимными. Путин считает, что к кризису привели макроэкономические ошибки западных государств, искать выход из этой ситуации можно «только на основе честной и взаимовыгодной кооперации».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Йенс Столтенберг НАТО поставки оружия
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