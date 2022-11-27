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Литва направила Украине 114 трансформаторов

Глава Минобороны Анушаускас: Литва направила Украине 114 трансформаторов

Вильнюс отправил Киеву шесть грузовиков с 114 высоковольтными трансформаторами для помощи в энергетическом секторе, всего планируется поставить 252 трансформатора, сообщил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

«[Литовские] энергетические компании уже направили поддержку в размере €3 млн на реконструкцию энергетического сектора [Украины] и еще €2 млн направляются в настоящее время», — написал он.

Проблемы с энергоснабжением на Украине возникли после ударов российских сил по инфрастрактуре, которые Россия наносит с начала октября. Кремль указывал, что целями российских ракет становятся объекты, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинскому режиму».

После ракетных ударов 23 ноября большинство украинцев остались без света. Украинское Минэнерго сообщало, что отключилось большинство тепло- и гидроэлектростанций страны. В Киеве 70% жителей оставались без электроэнергии и утром 24 ноября. В «Укрэнерго» уточнили, что дефицит в энергосистеме по состоянию на вечер 25 ноября составляет 30%.

Президент Владимир Зеленский распорядился создать «пункты несокрушимости». Это помещения (иногда в виде легких конструкций, иногда оборудованные в стационарных зданиях), в которых люди могут согреться, выпить чаю, зарядить телефоны и воспользоваться интернетом. По его словам, в стране уже работают более 4 тыс. таких точек.

Евросоюз 25 ноября приступил к созданию в Польше фонда для сбора пожертвований на закупку энергооборудования для Украины. Планировалось отправить стране 200 высоковольтных трансформаторов из Литвы, один автотрансформатор из Латвии, а также 40 тяжелых генераторов из запасов ЕС, расположенных в Румынии. Также в «Укрэнерго» сообщили о разработке механизма импорта электроэнергии из Европы на Украину.

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